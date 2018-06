"Matura dürfte tatsächlich schwieriger gewesen sein"

WIEN, LINZ. Heute und morgen können Maturanten ihre Fünfer ausbessern.

Nach der schriftlichen Matura geht es nun an’s Ausbessern. Bild: Hörmandinger

Auch in Oberösterreich dürfte es bei der schriftlichen Zentralmatura in Mathematik mehr Fünfer geben als 2017. Das bestätigt Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer indirekt: "Die Matura dürfte tatsächlich schwieriger gewesen sein." Zahlen nennt er aber nicht. Nun komme es auf die Kompensationsprüfungen an: "Hier kann mehr auf die individuellen Leistungen eingegangen werden." Bei diesen mündlichen Prüfungen sind die Fragen zentral vorgegeben, geprüft und bewertet wird aber vom Klassenlehrer.

"Keine Katastrophe"

Eine erste Erhebung des Ministeriums hatte einen Zwischenstand von 18 Prozent Nicht Genügend in Mathematik in AHS und BHS ergeben, was eine Verschlechterung zu 2017 bedeuten würde. Von den OÖN befragte Schuldirektoren in Oberösterreich sehen das so: Ja, die Matura sei etwas schwieriger gewesen, die Resultate aber weit weg von einer Katastrophe. "Unsere Ergebnisse liegen im Trend der vergangenen Jahre", sagt etwa Manfred Mollnhuber, Leiter des Linzer Ramsauer-Gymnasiums. Unter 50 Maturanten gab es nur zwei "Fleck", beide in Mathematik. Im Europa-Gymnasium Linz-Auhof lag die Fünferquote im einstelligen Prozentbereich: "Die Matura ist zwar nicht so gut wie im Vorjahr verlaufen, aber wir sind dennoch sehr zufrieden", sagt Direktor Gottfried Jachs.

In der Linzer HTL1 für Bau und Design ist das Bild zwiespältig: Im Fachbereich Bautechnik gab es unter 140 Kandidaten heuer drei statt einem Mathe-Fünfer. Im Bereich Grafik müssen 21 von 90 Schülern ein Nicht Genügend in Mathematik ausbessern. "Das ist ähnlich schlecht wie voriges Jahr", sagt Direktor Christian Armbruster. Daher wurde bereits an einem Runden Tisch nach Lösungen gesucht. Unter anderem wird es in Zukunft ein Mathe-Camp für Schüler geben, noch bevor sie an die HTL kommen, um das Niveau besser anzugleichen. Dennoch sieht Armbruster das Ergebnis "unaufgeregt": "Die Matura muss einen Wert haben. Es kann ja nicht jeder auf’s erste Mal durchkommen."

Bei den Kompensationsprüfungen stehen dafür die Chancen sehr gut, sich den Fünfer auszubessern. 2017 sank oberösterreichweit die Fünferquote von sechs auf 1,7 Prozent.

