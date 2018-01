Maskierte gingen in Unterführung auf Nachtschwärmer los

VÖCKLAMARKT. Rätselhafte Attacke in der Nacht auf Samstag beim Bahnhof in Vöcklamarkt (Bezirk Vöcklabruck): Eine Gruppe von Nachtschwärmern wurde von maskierten Männern mit einem Kunststoffkanister angegriffen.

Es war gegen 1:30 Uhr als die zehn Personen aus Fornach, die zuvor einen gemeinsamen Abend in Salzburg verbracht hatten, an der Haltestelle in Vöcklamarkt aus dem Zug ausstiegen und beschlossen, noch in ein Lokal nahe des Bahnhofs einzukehren.

Der Weg führte sie durch eine Unterführung, wo es zum rätselhaften Angriff kam: Mit einem Kunststoffkanister "bewaffnet" und mit Staub- und Wollmasken vermummt gingen drei dunkel gekleidete Männer ohne ersichtlichen Grund auf die Nachtschwärmer los und schlugen auf sie ein.

Vier Personen am Kopf verletzt

Laut Polizei erlitten vier Personen Kopfverletzungen, drei mussten im Krankenhaus Vöcklabruck behandelt werden, zwei konnten das Spital noch in der selben Nacht wieder verlassen.

Den Opfern gelang es einen der drei Täter zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden zu fixieren. Seine beiden Komplizen ergriffen die Flucht, eine örtlich eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Motiv ist völlig unklar

Der Beschuldigte, ein 17-Jähriger aus Lenzing, wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen und nach Verständigung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Er zeigte sich zu den Anschuldigungen nicht geständig. Das Motiv ist völlig unklar, so die Landespolizeidirektion am Samstagvormittag.

