Mann stürzte auf Großem Priel in den Tod

GRÜNAU. Innerhalb von zwei Tagen ereignete sich der zweite tödliche Unfall am Großen Priel.

Bild: marlies czerny

Heute Mittag ereignete sich am Großen Priel ein tragisches Unglück - das zweite innerhalb von nur wenigen Stunden. Ein Wanderer dürfte ersten Meldungen zufolge etwa 30 Meter abgestürzt sein. Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb er.

Eine Frau, die dem Mann noch zu Hilfe kommen wollte, verletzte sich zudem am Fuß. Während die Einsatzkräfte des Christophorus 14 aus Niederöblarn um die Versorgung und Bergung kümmerten, mussten die Kollegen vom Christophorus 10-Team aus Hörsching wegen einer weiteren Rettung am Großen Priel ausrücken. Ein Wanderer, der sich verstiegen hatte, musste geborgen werden.

Erst am Mittwoch ist am Großen Priel eine 70-jährige Pensionistin in den Tod gestürzt. Die Frau stolperte vor den Augen eines anderen Wanderers bei einer Stufe und stürzte 60 bis 70 Meter über eine Felswand ab - mehr dazu hier.

