Mann stahl Tresor, weil ihm im Bordell das Geld ausging

STEYRERMÜHL. 47-Jähriger entwendete Geld seines Arbeitgebers und verprasste fast alles in Freudenhäusern.

Kostspielige Angelegenheit Bild: Wodicka

Besser nach Hause gegangen wäre ein 47-jähriger Tankstellen-Mitarbeiter. Als dem Mann in der Nacht zum 25. Jänner bei einem Bordell-Besuch das Geld ausging, stahl er den Wechselgeldtresor seines Arbeitgebers und finanzierte damit die ausschweifende Nacht.

Bereits um Mitternacht endete der Besuch im Freudenhaus vorzeitig, weil dem Mann, der ursprünglich aus Salzburg-Umgebung kommt, kein Geld mehr hatte. Daraufhin suchte er die Tankstelle in Steyrermühl auf, in der er angestellt war. Ohne Wissen des Pächters entnahm er Bargeld aus dem Wechselgeld-Tresor. So wollte er die angefangene Zechtour weiterhin bezahlen (nachrichten.at berichtete).

Nachdem auch der Besuch im zweiten Etablissement im Bezirk Vöcklabruck seine Geldbörse leerte, ließ er sich gegen 4 Uhr früh von einem Taxilenker wieder in die – mittlerweile geschlossene – Tankstelle bringen. In betrunkenem Zustand öffnete der 47-Jährige die Türe mit seinem Schlüssel, schaltete die Alarmanlage aus und bat den Taxifahrer, ihm beim Transport des 50 Zentimeter großen Wechselgeld-Tresors zu helfen.

Taxifahrer war behilflich

Dem ahnungslosen Taxifahrer erzählte der Mann, dass er der Besitzer der Tankstelle sei und den Nummerncode des Tresors vergessen habe. Daraufhin half der Lenker ihm – mit einem Hammer und einer Rohrzange – beim Aufbruch des freistehenden Möbeltresors. Als Dankeschön erhielt er einen kleinen Teil des darin enthaltenen Geldes. Den aufgebrochenen Tresor verstauten die beiden Männer sicher im Kofferraum des Taxis.

Anschließend gingen sie zusammen, mitsamt des Diebesgutes, in ein Bordell, wo sie nahezu das gesamte Geld ausgaben.

Gegen 8 Uhr morgens fuhr der Beschuldigte mit einem Taxi zum Bahnhof in Attnang-Puchheim. Da der Diebstahl zu diesem Zeitpunkt bereits vom Personal der Tankstelle bemerkt und bei der Polizei Laakirchen gemeldet worden war, konnte man den Mann – er hatte den aufgebrochenen Tresor immer noch bei sich – am Bahnhof festnehmen.

Bei der Vernehmung zeigte sich der Dieb voll geständig. Als Grund für die Entwendung des Tresors gab er seine starke Alkoholisierung an. Ein Drogenschnelltest ergab zudem eine Beeinträchtigung durch Amphetamine. Über die Höhe des Schadens konnte man noch keine Auskunft geben. Sowohl der Beschuldigte als auch der Taxifahrer wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema