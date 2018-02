Mann mit Schlagstock überfällt Raika-Filiale

KRONSTORF. Ein mit einer schwarzen Sturmhaube maskierter unbekannter Täter hat am Mittwoch kurz vor 11.30 Uhr die Filiale einer Raiffeisenbank in Kronstorf überfallen.

Banküberfall in Kronstorf Bild: www.fotokerschi.at

Wie ein Polizeisprecher bekanntgab, betrat der Mann die Bank. In der Hand hielt er einen schlagstockähnlichen Gegenstand, mit dem er eine der Angestellten bedrohte. Er legte einen Rucksack auf den Schalterpult und nötigte die Mitarbeiterin, Bargeld in den Rucksack zu stopfen. Danach flüchtete der Maskierte in unbekannte Richtung. Die Angestellte stehe unter Schock, hieß es. Daher gebe es noch keine Details, etwa ob der Räuber etwa mit ausländischem Akzent gesprochen habe. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Kunden hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Bank auf, nur zwei Angestellte und der Filialleiter, sagte der Sprecher. Die Polizei leitete sofort eine Alarmfahndung nach dem Räuber ein, die bisher ergebnislos verlaufen ist. Ob der Mann ein Fluchtfahrzeug hatte, steht auch noch nicht fest. Derzeit sei die Auswertung der Überwachungskameras im Laufen.

Video: Alarmfahndung nach Banküberfall

In Kronstorf war im Vorjahr am selben Tag und in etwa auch zur gleichen Uhrzeit eine Sparkasse überfallen worden. Der Täter von damals kann es aber nicht sein, denn der Überfall 2017 konnte geklärt werden.

