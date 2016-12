Mann fuhr mit 123 km/h und 1,34 Promille durch Linz

LINZ. Ein 44-jähriger Linzer raste am Samstagabend mit 123 km/h und 1,34 Promille über die Unionstraße.

Gegen 23:38 Uhr hielt der Mann bei der Ampel an der Union-Kreuzung in Linz an. Hinter ihm fuhr eine Polizei-Zivilstreife der Verkehrsinspektion Linz. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigte er den Pkw äußerst stark, sodass er bereits auf Höhe der Bushaltestelle "Novaragasse" eine Geschwindigkeit von 100 km/h erreichte.

Auf Höhe des Hauses Unionstraße 28 löste er das vor wenigen Tagen errichtete Fixradar mit 107 km/h aus. Auf Höhe der Turmöl-Tankstelle zeigte der geeichte Tacho des Funkwagens 123 km/h.

Der 44-Jährige wurde sofort angehalten. Ein Alkotest ergab einen Alkoholgehalt der Atemluft von 1,34 Promille. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen.

Blitzlichtgewitter schon zu Weihnachten. Lenker hat jetzt Neujahrsvorsätze. #Zivilstreifen sind immer und überall. pic.twitter.com/nEhSSgyE08 — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 25. Dezember 2016

