Mann erwürgte Gattin und erhängte sich in der Garage

KIRCHDORF/KREMS. Familiendrama im Haus der Tochter im Bezirk Kirchdorf - Pensionist hinterließ Abschiedsbrief: "Ich hoffe, man vergibt mir".

Bereits in der Vorwoche hat sich in einem Haus in Kirchdorf an der Krems eine tödliche Familientragödie abgespielt, bei der eine 75-jährige Frau und ihr um ein Jahr älterer Mann ums Leben gekommen sind. Die Ermittler sind sich sicher, dass der 76-Jährige in der Nacht auf Donnerstag seine Frau im Schlafzimmer erwürgte und im Anschluss in der Garage Suizid durch Erhängen beging. Die Tochter, der das Haus gehört, entdeckte ihre Eltern.

Gefunden wurde auch ein Abschiedsbrief, den der 76-Jährige handschriftlich verfasst hatte. "Es war schlecht, was ich gemacht habe. Ich hoffe, man vergibt mir", hieß es darin. Das Motiv für das tragische Mord- und Selbstmordgeschehen ist aber rätselhaft.

"Für uns ist der Fall abgeschlossen", sagte der Steyrer Staatsanwalt Andreas Pechatschek im Gespräch mit den OÖNachrichten. Denn es gebe keinerlei Hinweise, dass an der Tat noch weitere Personen beteiligt gewesen seien. Die Anklagebehörde ordnete eine gerichtsmedizinische Obduktion der Leichen an. Demnach dürfte sich die im Bett liegende Frau noch gewehrt haben, als sie gewürgt wurde. Denn unter ihren Fingernägeln wurden DNA-Spuren ihres Gatten gefunden. Auf seinem Körper wurden zudem Kratzspuren festgestellt. Die Tat geschah im Haus der Tochter, wo die aus Steyr stammenden Eltern fallweise nächtigten. Das Haus wird von der Tochter im Erdgeschoss als Tierarztpraxis genutzt, das Obergeschoss besteht aus Wohnräumen. Ob der 76-Jährige bereits plante, seine Frau und sich selbst im Haus der Tochter zu töten, ist unklar.

Ebenso, was den Pensionisten zu der Tat getrieben hat. Dem Vernehmen nach soll der 76-Jährige seinen "Pensionsschock" nur schwer überwunden haben. Obwohl schon viele Jahre im Ruhestand, hatte der Mann immer wieder für seinen früheren Arbeitgeber weitergearbeitet und auch weiterhin Kunden aus dem Ausland betreut.

Ob dieses Problem der psychische Auslöser für die Tat in Kirchdorf war, bleibt offen. Hinweise für "klassische" Beweggründe in solchen Fällen, wie Ehe- oder Geldprobleme oder Krankheiten, gebe es in diesem Fall nicht, sagte Staatsanwalt Pechatschek.

Bad Kreuzen: Anfang März erschoss ein 52-jähriger Slowake in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Aigen seine Freundin (34) und tötete sich im Anschluss selbst. Das Motiv dafür ist bis heute ungeklärt.

Anfang März erschoss ein 52-jähriger Slowake in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Aigen seine Freundin (34) und tötete sich im Anschluss selbst. Das Motiv dafür ist bis heute ungeklärt. Linz: In seiner Wohnung in Urfahr erschoss im Sommer 2016 ein 63-Jähriger seine Freundin (68) und richtete die Waffe dann gegen sich. Der Abschiedsbrief ließ keine Rückschlüsse auf das Tatmotiv zu.

