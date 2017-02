Mann bedrohte seine Ehefrau mit einem Messer

HAID. Im Zuge eines Streites bedrohte ein 36-Jähriger am Montagvormittag seine 32-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Haid.

(Symbolfoto) Bild: APA

Der Mann hielt seiner Frau um 10:00 Uhr ein 30 Zentimeter langes Küchenmesser an den Brustkorb und drückte sie gegen die Wand. Anschließend drohte er mit dem Messer in Richtung seiner im Raum anwesenden 60-jährigen Schwiegermutter. Danach verließ er die Wohnung. Es wurde durch die Tat niemand verletzt. Die verständigten Polizisten erreichten den Iraker telefonisch. Nach der Befragung des Verdächtigen wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Der Journalstaatsanwalt erteilte nach richterlicher Bewilligung eine Anordnung zur Festnahme. Der 36-Jährige wurde in die Justizanstalt Linz überstellt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema