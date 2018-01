Mann bedrohte Lokalgäste mit Spielzeugrevolver

LINZ. Weil ein Mann andere Lokalgäste mit einer Pistole bedrohte, musste die Cobra am Donnerstagabend ausrücken.

Kurz vor Mitternacht wurden am Donnerstag gleich mehrere Polizeistreifen zu einem Einsatz am OK-Platz gerufen. Ein Gast habe in einem Lokal einen anderen Gast mit einer Pistole bedroht, hieß es am Notruf. Daher wurde auch das EKO Cobra alarmiert. Da sich auch noch weitere Gäste im Lokal befanden, musste rasch gehandelt werden.

Ein 41-Jähriger aus Linz wurde überwältigt und festgenommen. Bei der Durchsuchung wurde ein Spielzeugrevolver gefunden und sichergestellt. Der Mann kam in das Polizeianhaltezentrum Linz.

