Mann bedrohte Ehefrau mit dem Umbringen

NEUMARKT. Falls sie sich scheiden lasse, werde er sie umbringen. Damit drohte ein 51-Jähriger am Sonntag seiner 48-jährigen Frau, nachdem er die Verglasung einer Hintertür eingeschlagen und im Schlafzimmer randaliert hatte.

Als sich die elfjährige Tochter in den Streit einmischte, packte er sie an der rechten Schulter und stieß sie gegen eine Küchenwand, das Kind erlitt einen Bluterguss. Danach bedrohte er seine Gattin erneut mit dem Umbringen.

Daraufhin fuhr diese zur Polizei und erstattete Anzeige. Sie gab an, in einem Telefonat mit einem Bekannten habe der 51-Jährige gesagt, dass er eine Waffe besitze. Deshalb wurde das Einsatzkommando Cobra für die von der Staatsanwaltschaft Wels erteilte Festnahmeanordnung angefordert. Die Festnahme verlief ohne besondere Vorfälle. Eine Waffe wurde nicht gefunden. Der 51-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels gebracht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema