Madlen Schwaiger: Zuerst mitgemacht, jetzt mitgestaltet

Madlen Schwaiger ist seit ihrem 15. Lebensjahr Betreuerin an der Kinderuni.

Madlen Schwaiger Bild: (Privat)

Es war ein Graffiti-Workshop an der Kinderuni in Steyr, der die damals 14-jährige Madlen Schwaiger prägen sollte. Sie besuchte den Kurs mit ihrer besten Freundin, deren Namen sie auch in die Unterführung zwischen der neuen AHS und dem City Point sprühte. "Der Kursleiter malte noch einen Vogel dazu, das hat extrem cool ausgeschaut", sagt die Lehramt-Studentin.

Bereits ein Jahr später war sie wieder an der Kinderuni, diesmal als Co-Betreuerin. Und dabei blieb es bis heute. Den "besten Sommerjob, den es gibt", übt die 26-Jährige – sie feiert heute Geburtstag – seitdem ohne Unterbrechung jedes Jahr mit Begeisterung aus. Die Kinderuni präsentierte diese Woche ihr neues Programm und auch Madlen Schwaiger wird dieses Mal wieder die Nachwuchs-Studenten während ihrer Zeit am Campus begleiten.

Mittlerweile konnte sie auch schon einige Kurse selbst leiten: "Ich konnte in den letzten Jahren so viel lernen. Das hat mich auf meine Lehrerrolle vorbereitet", sagt Schwaiger, die gerade ihre Diplomarbeit an der Universität Wien schreibt.

Es seien eben auch die Sommer mit den Kindern und Jugendlichen zwischen fünf und 15 Jahren gewesen, die sie zum Lehramtstudium bewegten. Darum arbeitet sie auch jedes Jahr wieder mit. "Alle Betreuer sind super und wir sind zu einer kleinen Familie geworden", sagt sie über ihre Kollegen, zu denen auch ihre beste Freundin aus dem eigenen Kinderuni-Workshop zählt.

Das diesjährige Motto – "Analoge Inseln im digitalen Ozean"– sei wichtig, da Kinder heutzutage mit Handy und Laptop aufwachsen. Sie selbst besitzt kein Smartphone, weil sie ihren Computer nicht mit sich rumtragen wolle. "Der eine am Schreibtisch reicht", sagt die leidenschaftliche Sportlerin, die in ihrer Freizeit am liebsten bouldern geht. Dabei kann sie sich entspannen und auf ihr nächstes Ziel fokussieren: Selbst Kurse an der Kinderuni zu halten. "Am liebsten zu philosophischen Themen, die nehmen in der Schule so wenig Platz ein", sagt die Ternbergerin.

