MDMA und Amphetamin: Pärchen fuhr high Auto

WALDING. Samstagnacht hielt die Polizei einen 45-jährigen Ansfeldener und seine 39-jährige Freundin im Gemeindegebiet von Walding auf. Die beiden standen unter Drogeneinfluss.

Die Bezirkskriminalstreife des BPK Urfahr-Umgebung wurde auf das Fahrzeug wegen überhöhter Geschwindigkeit in Ottensheim aufmerksam und hielt das Fahrzeug an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine vermutliche Drogenbeeinträchtigung beim Lenker fest. Ein Drogenschnelltest ergab ein positives Ergebnis für Amphetamin, Mehtamphetamin und MDMA. Der Ansfeldner wurde von einer Polizeiärztin in Linz einer klinischen Untersuchung unterzogen. Diese bestätigte seine Drogenbeeinträchtigung. Bei Ermittlungen in dessen Wohnung in Ansfelden konnten die Polizeibeamten geringe Mengen an Drogen, versteckt in einer umgebauten Batterie, sicherstellen.

Während sich ihr Partner der klinischen Untersuchung unterzog und in Polizeigewahrsam war, nahm die 39-Jährige den Pkw ihres Freundes in Betrieb. Sie fuhr nach Linz, zum Stadtpolizeikommando Linz, um dort ihren Freund abzuholen. Daraufhin stellten die Polizisten bei der Frau ebenfalls eine Drogenbeeinträchtigung fest. Ein durchgeführter Drogenvortest war positiv auf die Drogenarten Amphetamin und Mehtamphetamin. Die Aufforderung zur klinischen Untersuchung verweigerte die Frau.

Dem 45-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Er wird an die Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung und an die Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

Die 39-Jährige konnte der Führerschein nicht abgenommen werden, da diese keinen Führschein mitführte. Die Lenkerin wird ebenfalls an die BH Urfahr-Umgebung und an die Staatsanwaltschaft Linz wegen der Verweigerung und deren Suchtmitteldelikte angezeigt.

