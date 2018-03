Lust am Überleben

Der deutsche Abenteurer, Überlebens-Experte und Menschenrechtsaktivist Rüdiger Nehberg erzählt am 21. März in Steyr seine "Lagerfeuergeschichten". Ein Interview.

„Sir Vival“ Rüdiger Nehberg versteht es auch, sich in Szene zu setzen. Bild: Nehberg

Herr Nehberg, Sie sind mittlerweile 82 Jahre alt, halten nach wie vor mit Leidenschaft Vorträge und sind mit Ihrer Menschenrechtsorganisation "TARGET" aktiv. Wäre es nicht langsam an der Zeit, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen?

Rüdiger Nehberg: Entschuldigung: Ruhestand, Rente ... das sind Vokabeln, die kenne ich nicht. Muss ich bei Wikipedia nachschlagen.

Was löste bei Ihnen diese unbändige Abenteuerlust aus, die Ihnen letztendlich Ihren Spitznamen "Sir Vival" einbrachte?

Die Abenteuerlust ist angeboren. Mit vier Jahren bin ich meiner Mutter zum ersten Mal weggelaufen. Quer durch Bielefeld, meine Oma besuchen. Ich habe mich verlaufen, unter einem Busch in einer Parkanlage übernachtet, bis mich am Morgen die Polizei fand. Das nächste Mal habe ich meinen Eltern erzählt, ich wolle nach Paris. Mit dem Fahrrad. Ein Freund dort hat jede Woche eine der vorgefertigten Postkarten an meine Eltern geschickt. In Wirklichkeit war ich in Marokko, um Schlangenbeschwörung zu lernen.

Sie haben in Ihrem Leben 26 bewaffnete Überfälle überlebt und waren öfter direkt mit Mord und Totschlag konfrontiert. Haben Sie jemals daran gedacht, in Ihr bürgerliches Leben als Konditormeister zurückzukehren?

Dann wäre ich längst nicht mehr am Leben. Gestorben vor Langeweile und fehlender Herausforderung.

Als Sie Ihre haarsträubendsten Abenteuer unternahmen, gab es noch kein Internet, keine Mobiltelefone und nur wenige aktuelle Informationen zu den Zielen. Wie haben Sie sich damals auf Ihre Unternehmungen vorbereitet?

Mithilfe von Büchern und Berichten von Personen im jeweiligen Land, die das Zielgebiet kannten. Besonders ausführliche Karten brauchte ich nicht. Ich wusste immer grob, in welche Richtung ich musste – über den Atlantik mit dem Tretboot: Kurs Südwest, Danakilwüste: Nord.

Eine Ihrer spektakulärsten Aktionen war, als Sie sich 2003 von einem Hubschrauber aus, nur mit einem Messer ausgestattet, mitten im brasilianischen Urwald aussetzen ließen. Wie kann man so etwas überleben?

Ich hatte eine starke Motivation: Ich wollte wie jedes freilebende Tier ohne Hilfsmittel klarkommen. Außerdem kannte ich mich mit Dschungel-Survival aus. Das hatten mich die Waiapí-Indianer in Nordostbrasilien gelehrt, bei denen wir eine Krankenstation betreiben. Wenn man den Wald kennt, ist er wie ein Supermarkt. Nach der Landung habe ich mir ein Steinbeil geschlagen, damit einen dicken frischen Knüppel. Mit ihm habe ich gegen die Bäume getrommelt, damit der Jaguar Gelegenheit hatte, sich zurückzuziehen. Er und Knochenbruch waren die Hauptrisiken. Dann habe ich mir einen 1-förmigen Grabstock gehackt und ihn wie einen Pflug benutzt, um Würmer an den Flussufern auszuscharren. In einem Gebiet gab es Nüsse. In manchen waren dicke Larven, die wie Nusspudding schmeckten. Nur auf Fisch musste ich verzichten, obwohl die Flüsse voll davon sind. Ich hatte keine Angel. Per Speer hätte ich auch nichts fangen können, weil das Wasser schlammig war. Als ich eine zwei Meter große Boa fand, hat sie vor Aufregung zwei Fische ausgespuckt. Der eine war bereits bis auf die Gräten verdaut. Der andere war fangfrisch. Der gehörte mir. Die Schlange habe ich freigelassen. Schließlich konnte ich mir aus Schilfrohren ein Floß bauen. So bin ich nach drei Wochen in die Zivilisation zurückgekehrt.

Nach Ihrer ersten Begegnung 1980 mit den Yanomami-Indianern in Brasilien begannen Sie, sich vermehrt für die Menschenrechte benachteiligter Völker und Minderheiten einzusetzen. Wie kam es zum Wandel vom reinen Abenteurer zum aktiven Menschenrechtler?

Dadurch, dass ich Augenzeuge der Verbrechen geworden bin. Ich hatte von brasilianischen Menschenrechtsaktivisten gehört, dass ihnen die Ausrottung durch eine Armee illegaler Goldsucher drohte. Brasilien leugnete das. Ich wollte mir einen eigenen Eindruck verschaffen und bin allein, nur mit einem Minimal-Equipment und einer Mundharmonika, zu ihnen gegangen, sah die Realität und habe mich entschlossen, dagegen Front zu machen. Ich habe die Konditorei aufgegeben und fast zwanzig Jahre lang mit spektakulären Aktionen dazu beigetragen, dass die Vorgänge weltweit bekannt wurden und die brasilianische Lobby stark genug war, um einen Wandel zu bewirken. Im Jahr 2000 erhielten sie einen akzeptablen Frieden.

Ihr unerbittlicher Einsatz gegen das Brauchtum der Genitalverstümmelung junger Muslimas zeigt seit Jahren große Erfolge. Hat sich Ihre Arbeit aufgrund der aktuellen politischen Weltlage erschwert?

Wir haben zum Glück mit den positiven Muslimen zu tun und nicht mit den Terroristen. So haben wir erreicht, dass die höchsten Glaubensführer des Islam auf einer von uns organisierten Gelehrtenkonferenz in der Azhar zu Kairo den Brauch als "strafbares Verbrechen" geächtet haben, "das höchste Werte des Islam verletzt". Leider hat sich das nicht von selbst herumgesprochen. Deshalb arbeiten wir daran, dass die Ächtung auch in Mekka verkündet wird.

Mit 82 Jahren muss man sich zwangsweise damit abfinden, dass die Lebenszeit auf diesem Planeten langsam knapp wird. Welche Pläne haben Sie für die Rest-Lebensjahre?

Dass die Verkündung in Mekka Realität wird. Zum einen wäre das die Pflicht der Verantwortlichen, weil der Brauch die Perfektion von Allahs Schöpfung Frau in Frage stellt und gegen den Koran verstößt. Zum anderen könnten sie der Welt damit die wahren Werte der Religion demonstrieren, statt sich den Islam von Terroristen vorführen zu lassen.

Worauf dürfen sich die Besucher Ihres Vortrags besonders freuen?

Auf genau all das, was ich hier erzählt habe. Einen selbsterlebten Krimi und eine Anleitung, wie man aus einem Leben fünf macht.

Vortrag: Rüdiger Nehberg – Lagerfeuergeschichten, Stadttheater Steyr, 21. März, 19.30 Uhr, Karten in den OÖN-Verkaufsstellen Linz, Wels, Ried, OÖN-Ticket-Hotline 0732 / 7805 805, nachrichten.at/ticket; OÖNcard-Inhaber erhalten 2 Euro Rabatt

Zur Person

Rüdiger Nehberg wurde am 4. Mai 1935 in Bielefeld geboren. Nach Radtouren um die halbe Welt befuhr der Konditor in den 1970er Jahren mit einem Floß den Blauen Nil. Der Überlebensexperte (Spitzname „Sir Vival“, abgeleitet vom englischen „Survival“) marschierte 1000 Kilometer durch Deutschland und lebte nur von dem, was er in der Natur fand. Drei Mal überquerte er den Atlantik: mit einem Tretboot, auf einem Bambusfloß und einem aus einer 350 Jahre alten Weißtanne bestehenden Floß. Die Begegnung mit den brasilianischen Yanomami-Indianern machte aus dem Abenteurer auch einen Menschenrechtsaktivisten, der sich gegen die weibliche Genitalverstümmelung einsetzt. Nehberg lebt in zweiter Ehe mit Annette Weber in Schleswig-Holstein.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema