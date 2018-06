Luftqualität: Die Industrie machte ihre Hausaufgaben

LINZ. 1000 Milligramm Staub pro Quadratmeter wurden vor 40 Jahren noch täglich in Linz gemessen – heute sind es 100 bis 160. D

Die Staubbelastung sank in Linz. Bild: OÖN

as zeigt der gestern vom Land präsentierte Bericht "Staubniederschlag und Schwermetalle", der auf Daten von 13 Messstellen in Braunau, Kremsmünster, Linz, Steyregg und Wels basiert. Der Ausstoß von Staub und Schwermetallen könne über Böden und Gewässer in die menschliche Nahrungskette gelangen. Die Voest emittiert nach eigenen Angaben heute 95 Prozent weniger Staub pro erzeugter Tonne Rohstahl aus als vor 30 Jahren.

Herausforderung Straßenverkehr

"Die oberösterreichische Industrie hat in den letzten Jahrzehnten ihre Hausaufgaben zur Luftreinhaltung erfüllt", sagte Umwelt-Landesrat Rudi Anschober (Grüne). Dasselbe müsse auch beim Straßenverkehr gelingen, der seit Jahren eine Stickoxid-Belastung jenseits der EU-Grenzwerte verursache. "Das ist die Hausaufgabe unserer Generation, und diese müssen wir mit Hochdruck umsetzen."

