Lösung in Traunkirchen: Osterhülle für den Zwei-Meter-Phallus

F: Herr Lehrer, bitte ... Traunkirchen? Was ist das?

A: Liebe Kinder, das ist der ehemalige Name einer umfahrenen, wirtschaftlich schlafenden Gemeinde am Westufer des Traunsees. Heute kennt man das bigotte Kaff unter dem Namen "Züpfögmoa am See"...



Heimatkundeunterricht 2018