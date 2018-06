Lkw prallte gegen Pkw: Eine Frau starb, drei Verletzte

REICHERSBERG. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Reichersberg (Bezirk Ried im Innkreis) ist Donnerstagfrüh eine Frau gestorben, drei weitere Beteiligte, darunter ein Kleinkind, wurden zum Teil schwer verletzt.

Wie der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Reichersberg, Mathias Zarbl, sagte, waren an dem Unfall ein Lkw sowie ein Pkw beteiligt. Zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam es kurz vor 07:00 Uhr früh auf der regennassen B148. Der Lkw war auf der Bundesstraße ins Schleudern geraten und touchierten in der Folge den entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrzeuge wurden in den Straßengraben geschleudert, sagte Zarbl.

Sowohl der Autolenker als auch seine Beifahrerin wurden bei dem Unglück im Wagen eingeklemmt. "Das Herausschneiden des Lenkers dauerte etwa eine Stunde", sagte Zarbl. Der Mann erlitt ersten Informationen nach schwere Verletzungen. Er wurde an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt.

Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Das im Fond sitzende Kind konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr von Rettungskräften aus dem Wrack geholt und versorgt werden. Beide Verletzten des Pkws wurden mit Rettungshubschraubern in das Krankenhaus geflogen.

Der Lkw-Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls ins Spital gebracht.

Video: Einsatzleiter Mathias Zarbl zu den schwierigen Bergearbeiten

Vier Feuerwehren mit insgesamt 30 Helfern kamen zu dem Einsatz. Derzeit sind die Bergearbeiten im Gange. "Wir haben drei Bergegeräte in Betrieb, dazu ist ein Bergeunternehmen mit drei Abschleppwagen vor Ort." Die B148 wurde gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die Sperre wird laut Zarbl vermutlich noch eine Stunde aufrecht erhalten bleiben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema