Lkw-Reifen ging während Fahrt in Flammen auf

AISTERSHEIM. Geistesgegenwärtig hat in der Nacht auf Donnerstag ein Lkw-Lenker auf der A8 kurz vor der Raststation Aistersheim reagiert: Nachdem während der Fahrt plötzlich ein Reifen seines Lkw-Anhängers zu brennen begann, hielt der Fahrer in einer Pannenbucht und koppelte den Aufleger ab.

Bild: Matthias Lauber/laumat.at

Es war gegen 02:30 Uhr, als der Lastwagenfahrer auf der Innkreisautobahn Richtung Suben unterwegs war. Plötzlich bemerkte er, dass ein Reifen des mit Scheibenwischerblätter sowie -motoren beladene Anhängers in Flammen aufging. Sofort hielt er das Gefährt in einer Pannenbucht an. Es gelang dem Lenker noch, den Aufleger abzukoppeln und mit dem Lkw auf der Betriebsumkehr ein Stück abseits zu fahren, schilderte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Aistersheim, Roman Schwarzgruber, Donnerstagfrüh den OÖN. Gemeinsam mit seinem Team rückte der Einsatzleiter an und löschte mit Hilfe von schwerem Atemschutz das Feuer. „Als wir an dem Unglücksort ankamen, stand der gesamte Anhänger bereits in Flammen“, sagte Schwarzgruber. Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Zwischenfall nicht verletzt.

Ein Bergeunternehmen schleppte schließlich den ausgebrannten Aufleger ab. Die Autobahn war kurzzeitig schwer passierbar, es bildete sich ein Rückstau.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema