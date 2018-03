Lkw-Lenker konnte gerade noch rechtzeitig Wohnhaus ausweichen

WILHERING. Dramatische Sekunden hat Mittwochfrüh ein Lkw-Lenker in Wilhering im Bezirk Linz-Land erlebt: Nachdem der Laster ins Schleudern geraten war und drohte, gegen ein Wohnhaus zu prallen, konnte der Fahrer den Laster gerade noch rechtzeitig weglenken.

Es war kurz vor 05:00 Früh, als der Lkw auf der Ochsenstraße in Hitzing in einer Kurve ins Schleudern geriet. Der Anhänger des mit Gefahrgut gekennzeichneten Lkw-Gespanns kam von der Straße ab und prallte in weiterer Folge gegen einen Baum, der auf die Fahrbahn stürzte.

„Bei unserem Eintreffen fanden wir dann den verunglückten Lkw-Anhänger schräg auf einer Böschung stehend vor, dieser drohte bereits umzustürzen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein neben der Straße stehender Baum entwurzelt und blockierte beide Fahrtrichtungen“, sagte Wolfgang Meindl, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Pasching. Der Tankwagen-Hängerzug, der für Gefahrguttransporte vorgesehen ist, war zum Glück nicht beladen. Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der umgestürzte Baum wurde von der Fahrbahn entfernt, der Anhänger mit Hilfe eines Spezialbergeunternehmens geborgen. Die Verbindungsstraße zwischen Straßham und Hitzing war für den Verkehr rund drei Stunden lang gesperrt.

