Lkw-Fahrer stürzte von Dach der Fahrerkabine - schwer verletzt

FRIEDBURG. Ein 55-jähriger Kraftfahrer ist am Samstagvormittag beim Sturz vom Dach der Fahrerkabine seines Sattelschleppers in Friedburg (Bezirk Braunau) schwer verletzt worden.

Der Mann wollte auf einem Firmenparkplatz am Dach seines Lkw eine Satellitenschüssel montieren, als er aus unbekannter Ursache abstürzte und auf dem Asphalt aufschlug, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

Der Unfall ereignete sich am Geburtstag des 55-jährigen Berufskraftfahrers aus Bulgarien. Ein zufällig anwesendes Pensionisten-Ehepaar verständige die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde nach der Versorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 6" in das Landeskrankenhaus nach Salzburg gebracht.

