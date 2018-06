Lkw-Fahrer kam bei Auffahrunfall auf A9 ums Leben

INZERSDORF. Bei einem Auffahrunfall mit drei Lkw ist am Donnerstagnachmittag auf der A9 Richtung Graz ein Lenker ums Leben gekommen.

Der Lenker des dritten Lkw wurde massiv im Führerhaus eingeklemmt. Bild: fotokerschi.at

Der Mann soll derart massiv im Führerhaus eingeklemmt worden sein, dass er noch an der Unfallstelle zwischen Inzersdorf und Micheldorf starb. Er saß am Steuer des hinteren von drei beteiligten Lastern. Die beiden Lenker der vorderen Lkw wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Inzersdorf und Micheldorf wurden um 13.48 Uhr zu dem schweren Auffahrunfall alarmiert. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zwei weitere Verkehrstote am Donnerstag

Am Vormittag ist bei einem Verkehrsunfall im Innviertel eine Frau ums Leben gekommen. Mehr zu dem tragischen Unglück lesen Sie hier. Auf der Pyhrnautobahn (A9) ist gegen 10.30 Uhr ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Details zum Hergang waren vorerst nicht bekannt. Das Unglück ereignete sich laut Polizei in einem Tunnel kurz nach der Auffahrt St. Pankraz (Bezirk Kirchdorf) in Fahrtrichtung Salzburg.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema