Linzer stahl Kennzeichen und tankte ohne zu zahlen

LINZ. Die Polizei hat am Montag einen Tankbetrüger geschnappt. Der 38-jährige Linzer soll Kennzeichen gestohlen haben, um dann sein Auto voll zu tanken und unerkannt davon fahren zu können.

Mann tankte und fuhr ohne zu bezahlen weiter. (Symbolbild) Bild: Reuters

Bereits am 15. Februar hatte der Beschuldigte bei einer Tankstelle in Mauthausen getankt ohne zu zahlen, vier Tage später ging er genauso bei einer Tankstelle in Asten vor.

Am Montagnachmittag war dann Schluss mit Gratis-Tanken: Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) haben den 38-Jährigen in Linz angehalten und festgenommen.

Als sie anschließend das Fahrzeug und die Wohnung des Mannes durchsuchten, stießen sie auf einen Gasrevolver und einen Pfefferspray, die der Linzer ohne Erlaubnis besaß.

Er zeigte sich geständig. Als Motiv nannte er Geldnot. Vor der Tat stahl er die Kennzeichen von anderen Fahrzeugen und verwendete diese für die Betankung. Danach "entsorgte" er diese. Der Tankbetrüger wird an die Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

