Linzer in Mittagspause brutal ausgeraubt

LINZ. Als ein 40-jähriger Linzer am Donnerstagnachmittag das Bargeld aus Wettautomaten zur Bank bringen wollte, wurde er von zwei unbekannten Männern in sein Auto zurückgedrängt und brutal ausgeraubt.

Der Vorfall ereignete sich um 13.07 Uhr in der Liebigstraße im Linzer Franckviertel. Das Opfer gab an, dass einer der Täter mit einem Stein in sein Gesicht geschlagen hätte, während der zweite das Bargeld aus der Tasche nahm.

Bevor die Räuber das Auto verließen, soll einer der beiden mit ausländischem Akzent gesagt haben: "Jetzt kannst du Anzeige machen". Der Linzer erlitt durch die Schläge Abschürfungen und Schwellungen.

Einer der gesuchten Männer wird als "muskulös wie ein Boxer" beschrieben, er soll etwa 40 Jahre alt udn 1,70 Meter groß sein, schütteres dunkles Haar, ein markantes Gesicht sowie Brustbehaarung haben. Der Täter trug ein schwarzes T-shirt und blaue Jeans. Sein Komplize soll 1,85 groß sein, näheres ist nicht bekannt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema