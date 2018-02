Linzer Opfer der Enkeltrick-Mafia: "Es klang alles so echt, da wollte ich helfen"

LINZ. Andrea Hauser *) wurde vor drei Jahren von "Lolli" betrogen – Rätsel um gekaufte Rolex.

Das Betrugsopfer will anonym bleiben. "Mir ist das so unangenehm." Bild: Weihbold

"Danach ist es mir wirklich miserabel gegangen." Wenn Andrea Hauser *) daran zurückdenkt, wie sie vor knapp drei Jahren von der weltweit agierenden Enkeltrick-Mafia um 11.700 Euro gebracht worden ist, wirkt die Linzerin peinlich berührt. Und wütend. Auch auf sich selbst, wie die 83-Jährige sagt: "Es klang alles so echt, da hab’ ich helfen wollen."

Dass diese Woche Marcin K. alias "Lolli", ein Kopf der Enkeltrick-Bande, in Hamburg zu 12,5 Jahren Haft verurteilt worden ist, stimmt die Linzerin zumindest etwas versöhnlich. Sie ist eines von vielen Opfern. Mehr als eine Milliarde Euro soll der Roma-Clan alias "Bonanza-Bande" europaweit ergaunert haben, in Österreich waren es mehr als 13 Millionen Euro.

Begonnen hatte für Frau Hauser alles am 4. Mai 2015 – mit einem Anruf eines Deutsch sprechenden Mannes. Andrea Hauser freute sich. Glaubte sie doch, Sven*), einen Bekannten aus Schweden in der Leitung zu haben. Sven war erst drei Tage zuvor mit seiner Frau bei der Linzerin zu Besuch gewesen. "Als ich die Stimme mit dem Akzent hörte, dachte ich, er ist es und fragte, ob sie gut heim nach Schweden gekommen seien."

Der Anrufer, einer von mindestens 50 Keilern des Netzwerkes, stieg sofort darauf ein. "Ich bin noch in Österreich", sagte der Anrufer, "wir haben ein Haus gesehen, das wir kaufen möchten."

Rasch kam er zur Sache: Jene Welser Bank, bei der er gerade sei, brauche noch heute eine Anzahlung in der Höhe von 13.000 Euro. Nachdem er nicht so schnell an sein Geld in Schweden komme, bat er: "Vielleicht gehst du schnell zu deiner Bank und holst das Geld?" "Er hat sehr nett geredet", erinnert sich Hauser. Sie hatte nur 30 Minuten, die Zeit drängte.

Zur Absicherung verlangte sie von "Sven", mit dem "Bankbeamten" sprechen zu können. Den hatte der Anrufer gleich zur Hand. "Die Betrüger sind bestens organisiert. Neben dem Anrufer sitzt immer ein Zweiter, für Fälle wie diese", sagt Rupert Ortner vom Landeskriminalamt.

Also eilte das Opfer zur Bank, hob das Geld ab. Dann kam der nächste Anruf von "Sven": Er gab Hauser die Nummer eines anderen Kontos bekannt, auf das sie das Geld einzahlen sollte. Die Seniorin tat, worum sie gebeten wurde.

Wie sich später herausstellte, gehörte das Konto einem Wiener Juwelier. Dieser war – ohne es zu wissen – Teil das Betrugsplans. Denn "Lolli" hatte zuvor bei dem Juwelier eine 11.700 Euro teure Rolex bestellt. Nachdem die Zahlung auf dem Konto des Juweliers eingelangt war, schickte "Lolli" einen Taxifahrer, der die Uhr abholte und einem Mittelsmann brachte.

Frau Hauser war inzwischen stutzig geworden und zur Polizei gegangen. "Wir haben uns sofort eingeschaltet, wir wussten, dass es sich um den ‘Enkeltrick-Betrug’ handelt", sagt Ortner.

Noch am selben Tag meldete sich "Sven" erneut und bat um weitere 10.000 Euro – für die Vertragsunterfertigung, die am Abend bei einem Linzer Notar über die Bühne gehen würde. In Polizeibegleitung läutete Hauser dort zur angeblichen Geldübergabe an. Dort wusste man von nichts. "Da sind sie jemandem aufgesessen", habe eine Notariatsgehilfin nur gesagt.

Luxus-Uhr liegt in Danzig

Ihr Geld hat die Linzerin bisher nur zum Teil wiedergesehen: Der Juwelier überwies ihr den 1300-Euro-Differenzbetrag zwischen Überweisung und Uhrenpreis zurück. Die Luxus-Uhr, die rechtmäßig Frau Hauser gehört, wurde 2016 bei einer Durchsuchung im Haus von "Lollis" Familie in Danzig (Polen) sichergestellt. "Bis heute haben wir die Uhr von der polnischen Justiz noch nicht erhalten. Warum nicht, ist uns unklar", sagt Ortner.

Frau Hauser ist fest davon überzeugt, die Rolex irgendwann einmal zu bekommen. Erst dann wird sie das Erlebte abschließen können. Denn dass sie auf die Betrüger hereingefallen sei, habe sie niemanden, auch nicht ihrer Familie, erzählt. Aus Scham, wie sie sagt: "Blödheit gehört bestraft."

*) Namen von der Red. geändert

Die Enkeltrick-Betrüger und ihr Clan

Bei den Köpfen der Enkeltrick-Betrüger handelt es sich um die aus Polen stammenden Roma-Brüder John, Adam und Arkadiusz „Hoss“ L. und dessen Sohn Marcin „Lolli“. Mindestens 50 Keiler (Anrufer) arbeiten mit. Seit Beginn im Jahr 1999 haben die Betrüger mehr als eine Milliarde Euro ergaunert. In Österreich ist seit 2011 ein Schaden von mehr als 13 Millionen Euro entstanden.

„Hoss“ wurde im Vorjahr verhaftet, Sohn „Lolli“ 2016. Anfang der Woche wurde Lolli zu 12,5 Jahren Haft verurteilt. Seit den Verhaftungen ist es in Oberösterreich ruhiger geworden, sagt Rupert Ortner vom Landeskriminalamt. „Nur“ 47 Versuche, aber kein Betrug.

