Linzer Kepler-Uni will arbeitenden Langzeit-Studenten Gebühren erlassen

LINZ. Nach Fall der österreichweiten Ausnahmeregelung arbeitet JKU an eigener Lösung.

Berufstätige Langzeitstudenten sollen an der Kepler-Uni weiter von den Studiengebühren befreit sein. Bild: Weihbold

Ab Herbst müssen rund 23.000 berufstätige Langzeitstudenten in Österreich wieder Studiengebühren von 363 Euro pro Semester zahlen.

Wie berichtet, hat der Verfassungsgerichtshof eine Gebührenbefreiung für diese Gruppe aufgehoben. Bisher konnten arbeitende Studenten auch dann gratis die Hochschule besuchen, wenn sie länger als die Mindeststudiendauer (plus zwei Semester Toleranzfrist) brauchten – im Gegensatz zu "hauptberuflichen" Studenten. Das wird sich mit dem Wintersemester 2018/19 ändern.

An Studienerfolg koppeln

Doch nicht überall. Die Johannes-Kepler-Uni in Linz plant Ausnahmeregelungen. "Wir sehen es als unsere bildungspolitische Verantwortung, auch dieser Gruppe weiter das Studium zu ermöglichen", sagt Vize-Rektor Andreas Janko. Möglich ist das, weil Unis selbständig "Erlassgründe" für die Studiengebühren festlegen können. An der Kepler-Uni sind besonders viele Studenten betroffen: Drei Viertel sind hier berufstätig, vier von zehn arbeiten mehr als 20 Stunden pro Woche.

Im März soll eine Arbeitsgruppe Regelungen überlegen, wie berufstätige Langzeitstudenten in Zukunft von der Studiengebühr befreit werden können. Das Ergebnis muss dann der Uni-Senat rechtzeitig vor Auslaufen der alten Regelung mit Ende Juni beschließen. "Bis dahin werden wir beobachteten, was die Regierung in der Frage der Studiengebühren plant", sagt Andreas Janko.

Der Vize-Rektor will allerdings nicht alle berufstätigen Studenten, die über Mindeststudiendauer liegen, von der Gebühr befreien. Zum einen soll die Befreiung mit einer gewissen Prüfungsaktivität kombiniert werden. "Wir wollen ja die Studierenden zu einem Abschluss führen."

Zum anderen soll es eine soziale Staffelung geben: Wer zu viel verdient, soll zahlen. "Ich könnte mir vorstellen, dass die Grenze bei 30.000 bis maximal 50.000 Euro Jahresverdienst gezogen wird", schlägt Janko vor.

Ausgegangen ist die Idee einer Sonderregelung an der Kepler-Uni von der Hochschülerschaft (ÖH). "Es freut uns, dass die Uni auf unsere Initiative hin eine Vorreiterrolle einnimmt. Der Senat steht einstimmig hinter dem Vorschlag, dass das Rektorat einen neuen Erlassgrund formuliert", sagt der designierte ÖH-Vorsitzende Edin Kustura. "So werden die erwerbstätigen Studenten auch in Zukunft entlastet."

