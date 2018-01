Linzer Dom muss renoviert werden: „Retten wir ein Stück Oberösterreich“

LINZ. 94 Jahre nach seiner Einweihung steht dem Linzer Mariendom eine große Renovierung bevor: Vor allem der Turm und die Kirchenfenster sind dringend sanierungsbedürftig. Eine Initiative unter Führung von Ex-Landeshauptmann Josef Pühringer sammelt nun Spenden.

Der Linzer Dom wird renoviert Bild: vowe

Bis zum Beginn der Sanierungsarbeiten haben die Spendensammler noch etwas Zeit: Sie sollen 2021 starten und 2030 abgeschlossen werden. Veranschlagt werden 13 Millionen Euro. 5,5 Millionen für die Instandhaltung, 7,5 Millionen für Investitionen. Bereits 2019 soll der Turm eingerüstet werden. Innerhalb von zwei Jahren soll die Spitze, in der Fachsprache Helm genannt, restauriert werden. Gearbeitet wird ab einer Höhe von 60 Metern bis zur Spitze in der Höhe von 134,7 Meter: “Dieser Bereich wurde seit Baubeginn noch nie renoviert“, sagt Dombaumeister Wolfgang Schaffer. Auch die Hälfte der rund 70 Glasfenster müssen erneuert werden. „Hier gibt es teilweise noch Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg“, sagt Schaffer. Auch Teile der Altäre, die Krypta und die Weihnachtskrippe werden rundum erneuert.

Um möglichst viele Spenden zu sammeln wurde die Initiative „Pro Mariendom“ gegründet. Ihr Chef ist der ehemalige Landeshauptmann Josef Pühringer. „Retten wir ein Stück Oberösterreich“, sagt er. Pühringer will bereits im Mai mit den ersten Benefizkonzerten starten. Geplant sind eine Bausteinaktion, eine Domlotterie, Konzerte von Künstlern und weitere Veranstaltungen. Prominente sollen als Dombotschafter fungieren. Auch aus der Wirtschaft sollen Spenden lukriert werden. “Wir hoffen, auf diese Weise insgesamt etwa zwei bis drei Millionen Euro sammeln zu können“, sagt Pühringer. Auch das Land Oberösterreich beteiligt sich an den Kosten: „Wir werden weiterhin pro Jahr die laufenden Renovierungskosten mit 100.000 Euro unterstützen“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Über die Übernahme weiterer Kosten werde noch verhandelt. Ebenso mit der Stadt Linz, die ihre Mithilfe bereits zusagte: „Der Dom ist ein Ort des respektvollen Miteinanders“, sagte Stadträtin Regina Fechter-Richtinger in Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Klaus Luger bei der Präsentation.

Pühringer hofft auch den Bund als Unterstützer zu gewinnen. „Es wäre schön, wenn die öffentliche Hand insgesamt 40 Prozent der Kosten übernehmen könnte.“ Das wären etwa fünf Millionen Euro. Den Rest, etwa fünf bis sechs Millionen Euro, muss die Diözese selbst aus Mitteln des Kirchenbeitrags finanzieren. Bischof Manfred Scheuer hofft daher auf möglichst viele Spender und ruft auf: „Helfen wir zusammen, den Dom auch in Zukunft als spirituelles Zentrum und Wahrzeichen des Landes zu erhalten.“

