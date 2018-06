Linzer Anwalt will mutmaßlichen Sexualstraftäter nicht verteidigen

Durch das System der Pflichtverteidigung lässt sich so was nicht vermeiden, wenn jemand Rechtsanwalt ist.

Und dieses System aufzugeben, so dass jemand ohne Verteidiger da steht, das sollte man ja wohl auch nicht. Also hat ein zugeteilter Pflichtverteidiger dieses Amt zu übernehmen, auch wenn er es nicht will. Ausser er ist wirklich befangen, etwa mit dem Opfer verwandt. W i e er den Täter dann allerdings verteidigt, das ist eine andere Frage - u.U. nützt das dem dann wenig. Vielleicht wäre es ein Ausweg, wenn gewisse NGOs für besonders abscheuliche Verbrechen Rechtsanwälte als Pflichtverteidiger zur Verfügung stellen würden- klarerweise gegen die üblichen Gelder, die vom Staat auch jetzt dafür bezahlt werden. Die finden sicher welche, die auch solche Verbrecher verteidigen.