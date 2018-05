"Linz erblüht": Innenstadt als grünes Flanierviertel

LINZ. Heute und morgen steht Linz ganz im Zeichen von Pflanzenraritäten, Schmankerln und guter Laune.

Die "Grasshoppers" werden auf Stelzen durch die Stadt ziehen. Bild: (Zebra Stelzentheater)

"Linz erblüht" heißt es heute und morgen in der Innenstadt. Die Premiere der von den OÖNachrichten präsentierten Veranstaltung wird nicht nur alle Freunde des Grünen Daumens erfreuen. Vielmehr wird das Zwei-Tages-Event mit Pflanzenraritäten, Schmankerln und viel guter Laune eine Veranstaltung für die ganze Familie.

An 50 Ständen entlang der Landstraße und an weiteren Standorten in der Innenstadt wird der Frühling zu spüren sein. Vom großen Pflanzen- und Raritätenmarkt beim Luther-Platz über den Marktfrühling auf dem Hauptplatz und auf dem Südbahnhofmarkt bis hin zum gemeinsamen Frühlingsradeln reicht das abwechslungsreiche Programm, bei dem etwa die "Grasshoppers" mit Stelzen durch die Stadt ziehen und damit die Kinder unterhalten werden. Einen besonderen Einblick gewährt der Linzer Bischofshof mit Sonderführungen in den privaten Bischofsgarten. Im Nordico Stadtmuseum können Upcycling-Kräuter-Beete zum Mitnehmen gestaltet werden.

Start von "Linz erblüht" ist auf dem Taubenmarkt. Dort hat das Bad Ausseer Narzissenfest eine "Außenstelle" errichtet. "Es ist das erste Mal, dass eine Narzissen-Skulptur auf Reisen geht", sagt Organisatorin Anita Mayer vom Linzer City Ring.

Vom Taubenmarkt bis zur Mozartkreuzung steht der Genuss im Mittelpunkt. Schmankerl aus unserem Bundesland warten darauf, verspeist zu werden. Dazu bietet das Biologiezentrum des Landes Mutigen Insekten-Snacks an, hier widmet sich die Ausstellung "Ghupft wia gsprunga" dem Thema Heuschrecken.

Auf dem Martin-Luther-Platz widmet man sich der heimischen Küche, im "Grünen Kochstudio" beantwortet heute ab 16 Uhr Karl Ploberger alle Fragen zum Thema Garten.

Eingebettet in die um 10 Uhr beginnende Veranstaltung ist auch die heute stattfindende Linzer Einkaufsnacht, bis 21 Uhr gibt es ein verlängertes Einkaufsvergnügen. Zahlreiche Geschäfte verschenken blühende Frühlingsgrüße. Am Samstag steht die Innenstadt zwischen 10 und 18 Uhr ganz im Zeichen der Natur.

