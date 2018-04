Linz bekommt mobiles Einsatzteam der Asfinag

LINZ. Ab dem 16. April sind sogenannte „Traffic Manager“ auf Autobahnen im Großraum Linz im Einsatz. Das mobile Einsatzteam der Asfinag soll bei Pannen und Unfällen zur Stelle sein. Das Ziel: Staus zu vermeiden.

Die Traffic Manager Alois Hochhuber und Kerstin Gföllner, Josef Fiala, Geschäftsführer der Asfinag Service GmbH, Asfinag-Vorstandsdirektorin Karin Zipperer, Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner, Oberst Klaus Scherleitner, Leiter Landesverkehrsabteilung) und Traffic Manager Christian Steinberger (von links). Bild: Land OÖ

Die meisten Linzer und Pendler kennen das: Eine an sich harmlose Panne im Frühverkehr auf der Autobahn reicht aus, und schon bildet sich binnen kurzer Zeit ein kilometerlanger Stau. Dem sollen nun die Traffic Manager, zwölf geschulte Mitarbeiter der Asfinag, entgegenwirken.

Präsentiert wurde die Maßnahme am Montag von Asfinag-Vorstandsdirektorin Karin Zipperer, Josef Fiala, Geschäftsführer der Asfinag Service GmbH, Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP) und Oberst Klaus Scherleitner, Leiter der Landesverkehrsabteilung.

Zu den Aufgaben der Traffic Manager gehört es unter anderem Unfallstellen abzusichern, gegebenenfalls den Verkehr umzuleiten, Pannenautos von Fahrstreifen abzuschleppen, Polizei, Feuerwehr und Rettung zu unterstützen und bei Bedarf Erste Hilfe zu leisten. Gibt es gerade weder Pannen noch Unfälle, übernimmt das Team Aufgaben des Streckendienstes. „Das Ziel ist, Sperrzeiten und Behinderungen so kurz wie möglich zu halten und den Verkehr am Laufen zu halten“, sagte Zipperer. Mit solchen Maßnahmen reagiere man zum einen auf die Vielzahl an Baustellen im Großraum Linz, die jetzt und naher Zukunft anstehen, und zum anderen auf die steigende Mobilität, sagte Landesrat Steinkellner.

In Wien existiert das Projekt bereits seit 2013, dort sind 16 Traffic Manager beschäftigt. Pro Jahr absolvieren sie rund 12.000 Einsätze. „Die Dauer der Behebung von Pannen- und Unfallstellen hat sich seither um fünf bis sechs Minuten verkürzt“, sagte Fiala. Bei Stau durch normale Verkehrsüberlastung sei aber auch das Einsatzteam machtlos.

Die Traffic Manager werden 24 Stunden am Tag sieben Tage in der Woche im Einsatz sein und rund 112 Kilometer Strecke rund um Linz auf der A1, A7, A8 und A25 betreuen. Sie sind untertags mit zwei Fahrzeugen, nachts mit einem unterwegs. Stationiert sind sie am Asfinag-Standort in Wels. Die zwölf neuen Mitarbeiter – elf Männer und eine Frau – absolvierten eine sechswöchige Ausbildung in der Sicherheitsakadamie des Innenministeriums.

Neun waren bereits zuvor bei der Asfinag tätig, drei sind Quersteinsteiger, wie Christian Steinberger. Der 46-Jährige hat zuvor im Verkauf gearbeitet. An seinem neuen Job reizt ihn „der Aspekt des Helfens. Eine Panne auf der Autobahn kann zum Beispiel für eine Familie mit Kindern eine erschreckende Situation sein. Da ist Unterstützung gefragt und willkommen.“ Ihm selbst bereitet der Gedanke, auf dem Pannenstreifen neben vorbeirasenden Fahrzeugen auszusteigen, kein mulmiges Gefühl. „Wir sind bestens geschult“, sagt Steinberger und scherzt: „Außerdem bin ich Hochseesegler, und als solcher an stressige Situationen gewöhnt.“

