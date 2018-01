Linz bekommt Leihräder: Schon im Sommer 2018 soll es so weit sein

LINZ. Ausschreibung offiziell gestartet – auch Wels denkt über Fahrrad-Verleihsystem nach.

Stationslose Räder wie jene des chinesischen Anbieters Ofo in Wien sagen der Stadt Linz nicht zu. Bild: Reuters

In Salzburg oder Wien sind sie ein fixer Teil des städtischen Verkehrs. Jetzt soll auch Linz Leihfahrräder bekommen. Die Ausschreibung hat offiziell begonnen, bis zum 16. Februar haben Anbieter die Möglichkeit, sich bei der Stadt zu bewerben.

Danach wird mit den Bewerbern verhandelt. "Im besten Fall treffen wir bereits einige Wochen später eine Entscheidung", sagt Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP). Im Sommer 2018 könnte es in Linz bereits Leihräder geben. "Wenn der Betreiber das nicht schafft, halte ich es für sinnvoller, im Frühjahr 2019 zu beginnen. Herbst oder Winter wären schlechte Startzeitpunkte", sagt Hein.

Chaos vermeiden

In der ersten Ausbaustufe soll es 40 Stationen geben, an denen je nach Attraktivität des Standortes fünf bis zehn Räder stehen sollen. Der Stadt Linz sollen durch Bau der Stationen und Betrieb keine Kosten entstehen. Dafür soll der Anbieter seine Investitionen durch Werbung – Tafeln an den Stationen, Branding der Räder – wieder hereinbekommen.

"Wichtig ist uns, dass das Unternehmen über Erfahrung im Bereich Leihfahrräder verfügt", sagt Hein. "Wir erwarten qualitativ hochwertige Räder, die nicht rasch zusammenbrechen. Zudem sollen es stationsgebundene Räder ähnlich den Citybikes sein, damit nicht so ein Durcheinander mit stationslosen Rädern entsteht wie in Wien." Der Betreiber soll auch die Umverteilung der Räder übernehmen, damit nicht einige Stationen leer und andere überfüllt sind.

In Wien haben der chinesische Betreiber Ofo und das Unternehmen OBike mit Sitz in Singapur im Sommer 2017 mehrere Hundert stationslose Räder platziert. Dass diese wild auf Gehsteigen geparkt oder achtlos ins Gebüsch und in Gewässer geworfen werden, löste einigen Ärger aus.

Überlegungen hinsichtlich Leihfahrräder gibt es auch in Wels. "Ich halte das für eine sehr sympathische Idee, vor allem wenn man sie mit dem öffentlichen Verkehr verknüpft, und wir denken daran, sie weiter zu verfolgen", sagt Verkehrsstadtrat Klaus Hoflehner (SP). "Konkrete Pläne gibt es noch nicht, aber ich beobachte die Entwicklung in Kommunen, die mit Wels vergleichbar sind, sehr genau." Entscheidend sei auch, den richtigen Partner zu finden, und den gebe es derzeit noch nicht.

3 Fragen an ... Markus Hein, Verkehrsstadtrat (FP)

Markus Hein gab bereits im Sommer 2017 bekannt, nach einem Anbieter für ein Fahrrad-Verleihsystem zu suchen. Nun läuft die Ausschreibung.

1. Wird es die Citybikes im gesamten Stadtgebiet geben?

Vorerst wird sich das Angebot auf die Innenstadt beschränken. Die 40 Stationen sollen jeweils nicht weiter als 300 Meter auseinanderliegen, damit die Nutzer die Räder ohne große Umwege zurückgeben können. Die Standorte sollen sich vor allem entlang der Straßenbahnlinien befinden, damit die Nutzer bequem von der Straßenbahn auf das Fahrrad umsteigen können. Ich sehe die Räder als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr.

2. Wer sucht die Standorte aus? Der Betreiber oder die Stadt Linz?

Die haben wir bereits ausgesucht. Wir mussten ja zum Beispiel mit der Polizei abklären, dass durch die Stationen keine gefährlichen Situationen oder Verkehrsbehinderungen entstehen.

3. Wie viel wird die Nutzung der Fahrräder kosten?

Das wird mit dem Betreiber zu verhandeln sein, aber ich würde ein Modell wie bei den Wiener Citybikes bevorzugen: Die erste halbe oder volle Stunde ist kostenlos, danach fallen Gebühren an, damit die Räder nicht zu Dauerleihgaben werden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema