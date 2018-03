Linz: Raub im Drogenmilieu geklärt

LINZ. Ein 19-Jähriger, der am 8. März einen 22-Jährigen überfallen und mit einem Messer bedroht haben soll, wurde von der Polizei gefasst.

Polizisten erkannten den Verdächtigen wieder Bild: Weihbold

Der Raub ereignete sich auf einer Toilette in einem Wettlokal in Linz-Urfahr. Durch die Videoüberwachung gab es zwar Aufnahmen des Verdächtigen, die Suche nach ihm verlief aber zunächst erfolglos. Am Samstagnachmittag wurde der mutmaßliche Täter, ein 19-jähriger Linzer, von Beamten am Linzer Hinsenkampplatz eindeutig wiedererkannt. Dabei fanden sie auch jenes Butterfly-Messer, das das Opfer beschrieben hatte.

Bei der Einvernahme zeigte sich der 19-Jährige geständig. Das Opfer, ein 22-jähriger Tscheche, gab bei der zweiten Befragung zu, dass er zum Tatzeitpunkt eigentlich Drogen kaufen wollte.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema