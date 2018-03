Liebstattsonntag versetzte Gmunden in Frühlingsgefühle

GMUNDEN. Gmundens herzlichster Tag: Mehr als 10.000 Besucher strömten gestern bei vorösterlichen Temperaturen in die Traunseestadt.

Ein besonderer Tag: In Gmunden wurden gestern Tausende Lebkuchenherzen verschenkt. Bild: Hörmandinger

Der Liebstattsonntag ist der im buchstäblichen Sinne herzlichste Tag des Jahres in Gmunden. Die Lebkuchenherzen, die von vier Gmundner Konditoreien händisch angefertigt und mit netten Sprüchen verziert wurden, gingen auch gestern wiederum weg wie die warmen Semmeln. Über Ursprung und Entwicklung des Liebstattsonntags ist unlängst in den OÖNachrichten ausführlich berichtet worden. Gestern wurde dieser Traditionstag bei frühlingshaften Temperaturen von bis zu 15 Grad entsprechend gefeiert.

Bei Zählungen verhält es sich mitunter schwierig, was die Besucher angeht, doch dürften es gestern abermals deutlich mehr als 10.000 Liebstatt-Fans gewesen sein, die aus der Salzkammergut-Region und teilweise von weit außerhalb nach Gmunden geströmt sind, alleine deswegen, um der "Liab’ abzustatten", wie es dem vor Jahrhunderten – genauer gesagt im Jahre 1641 entstandenen – Ursprung des originalen Gmundner Brauchs entspricht.

"Was für ein Glück", sagte gestern ein Besucher der Feierlichkeiten, an denen übrigens auch Landeshauptmann Thomas Stelzer teilnahm. "Vor einer Woche hatten wir noch Minusgrade im zweistelligen Bereich, heute ist es dem nahenden Frühling entsprechend warm. Gott sei Dank, denn wenn es so wie vorige Woche wäre, stünden wir hier vermutlich alleine da."

Organisiert wird der Gmundner Liebstattsonntag hauptsächlich vom Gmundner Trachtenverein "Traunseer" unter Obmann Franz Wolfsgruber. Wer gestern die hochhütigen Herren und die in ungewöhnliches Tuch gekleideten Damen nach dem traditionellen Gottesdienst von der Stadtpfarrkirche über die Kirchengasse Richtung Rathausplatz marschieren sah, wunderte sich vielleicht über diese Kleidung. Aber das gehört dazu. So wie alle Jahre Herr Johann E. aus Wels, der vom Liebstattsonntag nicht wegzudenken ist und den die OÖN gestern abermals trafen.

Der Witwer trauert nach wie vor um seine 2004 verstorbene Ehefrau. Seither schenkt er jedes Jahr ein Liebstattherz mit einem lieben Schriftzug an eine wildfremde Dame. Diese wundere sich oft, so E., "aber ich sag’ ihr, warum ich das tu’. Dann sehe ich oft Tränen in den Augen vor Rührung, wenn ich ihr meine Geschichte erzähle." Der Liebstattsonntag hat und ist Geschichte.

Liebstattsonntag in Gmunden 2018: Schönes Wetter, gute Laune – mehr als 10.000 Besucher waren überglücklich.

"Für diesen einen Tag geben wir unser Herzblut. Der Liebstattsonntag ist Jahr für Jahr ein besonderes Erlebnis.“

Franz Wolfsgruber, Obmann des Trachtenvereins „Traunseer“ nebst Gattin Greti

„Ich bin heute erstmals zu Liebstatt in Gmunden. Es ist ein herzlicher Tag, die Sonne scheint, und alle Menschen sind nett und freundlich.“

Shalin, Liebstatt-Sonntag-Besucherin aus Pregarten im Mühlviertel

„Heute ist der Tag des jahrhundertealten Brauchtums. Aber auch der Tag der Wertschätzung, der Zuneigung und der Anerkennung. Ein schöner Tag für Gmunden.“

Stefan Krapf, Bürgermeister

„Liebstatt ist ein wunderschöner Brauch, bei dem wir immer gerne mit dabei sind. Liebstatt gehört zu Gmunden wie der Traunsee.“

Peter Hütter, ehemaliger Basketball-Nationalspieler und Ex-Kapitän der Gmundner Swans aus Gschwandt bei Gmunden

