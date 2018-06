Liebhaber der Schwägerin verprügelt: Mann gefasst

SCHALLERBACH/MÜNCHEN. Einer der Komplizen des gehörnten Ehemanns konnte nun am Flughafen München festgenommen werden.

Der 28-jährige Türke war von der Staatsanwaltschaft Wels mit europäischem Haftbefehl gesucht worden, weil er vor etwa zwei Wochen mit seinem Bruder dessen Nebenbuhler in Bad Schallerbach (Bezirk Grieskirchen) krankenhausreif geschlagen hatte – die OÖN berichteten. Am Samstag klickten am Flughafen München die Handschellen, als der gebürtige Türke aus Antalya einreisen wollte, wie die deutsche Polizei berichtete.

Dem Mann wird vorgeworfen, mit seinem Bruder und seinem Vater den Liebhaber seiner Schwägerin Anfang Juni mit einer Stahlrute und einem Baseballschläger verprügelt haben. Außerdem soll er mit einer Pistole auf den 52-Jährigen gezielt haben. Die 31-jährige Frau wurde unterdessen in der Wohnung eingesperrt und von ihrer Schwiegermutter bewacht. Der schwerverletzte Liebhaber musste im Krankenhaus unter Polizeischutz gestellt werden, da immer wieder Verwandte des betrogenen Mannes zu ihm wollten.

Die drei Männer flüchteten nach der Tat. Die Behörden vermuteten sie in ihrer türkischen Heimat und stellten rasch einen europäischen Haftbefehl aus. Der Vater wurde bereits festgenommen, der 32-jährige gehörnte Ehemann ist noch auf der Flucht. Der 28-Jährige sitzt derzeit in der Justizanstalt Landshut in Bayern, das Auslieferungsverfahren läuft. Er wird sich laut Staatsanwaltschaft Wels wegen schwerer Nötigung, Freiheitsentziehung, schwerer Körperverletzung und gefährlicher Drohung verantworten müssen.

