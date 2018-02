Lenkerin musste in brennendem Wagen ausharren

ANSFELDEN. Dramatische Minuten hat eine 48-jährige Pkw-Lenkerin am Mittwochabend in Ansfelden erlebt: Nachdem sie auf der eisglatten Kremstralstraße frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw geprallt ist, ging das Auto in Flammen auf.

Bild: Matthias Lauber (laumat.at)

Wegen ihrer starken Verletzungen habe sich die Frau aus Piberbach nicht selbst aus dem brennenden Fahrzeug befreien können, sagte der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Nettingsdorf, Florian Großfurtner am Donnerstag nachrichten.at. Ein Autolenker, der hinter dem Lkw fuhr und ebenfalls Mitglied bei einer Freiwilligen Feuerwehr ist, reagierte sofort: Er suchte Feuerlöscher aus sämtlichen Fahrzeugen zusammen und begann mit dem Löschen.

Erst als die alarmierten Rettungskräfte eintrafen, konnte die 48-jährige Lenkerin aus dem Pkw befreit werden. Sie erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, wurde von Helfern des Roten Kreuz und von einem Notarzt erstversorgt und anschließend in den Med Campus III gebracht.

Video: Frau aus brennendem Wrack befreit

Der Unfall ereignete sich gegen 19:20 Uhr auf der B139, als die 48-Jährige in Haid auf der Kremstalstraße in Richtung Neuhofen an der Krems unterwegs war. Dabei geriet der Wagen auf der eisglatten Fahrbahn über die Fahrbahnmitte und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw, der von einem 39-Jährigen aus Leonding gelenkt wurde. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Am Pkw entstand Totalschaden. Der Lkw wurde erheblich beschädigt und musste mit Hilfe eines Spezialberge-Gerätes entfernt werden. Die B139 war für die Dauer des Einsatzes bis etwa 22 Uhr für den Verkehr gesperrt.

