Lenkerin fuhr 18-Jährigen an und flüchtete nach Unfall

ROHRBACH. Eine Fahrzeuglenkerin beging am Sonntag in den Morgenstunden nach einem Verkehrsunfall in Rohrbach Fahrerflucht. Das Unfallopfer wurde am Bein verletzt.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Ein 18-Jähriger aus Arnreit verließ um 1:45 Uhr in der Berggasse ein Lokal und wollte in ein anderes Lokal wechseln. Er ging auf der linken Fahrbahnseite am Schulweg in Richtung seines Ziellokales. Zur gleichen Zeit fuhr eine Lenkerin eines roten Kleinwagens von der Berggasse in den Schulweg ein. Der junge Mann drehte sich kurz um, um die Frau mit ihrem Auto vorbeizuwinken. Diese fuhr mit ihrem Wagen gegen das linke Bein des 18-Jährigen, wobei das Bein unter dem Pkw eingeklemmt wurde.

Die Frau hielt das Auto kurz an, sodass sich der 18-Jährige aus seiner Lage befreien konnte. Die Lenkerin fuhr dann ein Stück nach vorne, kehrte um und flüchtete in Richtung Stadtmitte.

Der 18-Jährige wurde mit einem gebrochenen Bein in das Krankenhaus Rohrbach gebracht. Laut Angaben des Opfers war die Lenkerin etwa 20 Jahre alt und hatte blonde Haare. Beim Fahrzeug handelte es sich um einen roten Kleinwagen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Rohrbach unter 059133/4250-100.

