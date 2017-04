Lenkerin brach 18-Jährigem das Bein und beging Fahrerflucht

ROHRBACH. Die Polizei in Rohrbach sucht nun nach einer etwa 20 Jahre alten, blonden Fahrerin eines roten Kleinwagens.

Ein besonders dreister Fall von Fahrerflucht beschäftigt die Polizei in Rohrbach. Ein 18-Jähriger aus Arnreit verließ in der Nacht auf Sonntag gegen 1.45 Uhr ein Lokal in der Berggasse und wollte in ein anderes Lokal weitergehen. Er spazierte auf der linken Fahrbahnseite, als er hinter sich einen Pkw bemerkte. Der junge Mann drehte sich um, um den Wagen in der schmalen Straße an sich vorbeizuwinken. Dabei fuhr die Lenkerin gegen das linke Bein des 18-Jährigen. Er wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Lenkerin hielt kurz an, sodass sich der junge Mann aus seiner misslichen Lage befreien konnte.

Danach wendete sie ihren roten Kleinwagen und flüchtete laut Polizeibericht in Richtung Stadtmitte. Den 18-Jährigen ließ sie verletzt auf der Straße liegend zurück. Der Verletzte wurde von der Rettung mit einem gebrochenen Bein ins Landeskrankenhaus nach Rohrbach gebracht. Dort wurde er ambulant behandelt. Er durfte die Klinik bereits nach wenigen Stunden wieder verlassen. Bei seiner Einvernahme bei der Polizei beschrieb er die fahrerflüchtige Lenkerin des roten Kleinwagens als etwa 20 Jahre alte, blonde Frau.

Die Polizeiinspektion bittet bei der Suche nach der Lenkerin die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter 059133/4250-100 entgegengenommen.

