Lenker nach 18 Jahren ohne Führerschein erwischt

LINZ. Die Polizei hat am Sonntag bei einer Schwerpunktkontrolle in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) einen 41-jährigen Autofahrer aus Linz erwischt, der seit 18 Jahren ohne Lenkberechtigung unterwegs war.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Linzer gab an, den Führerschein im Iran verloren zu haben und dort keine Neuausstellung beantragen zu können. Der 41-Jährige wurde angezeigt und die Weiterfahrt untersagt, so die Polizei am Montag.

