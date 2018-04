Lenker drohte mit Stahlrute, weil er angehupt wurde

WELS/LINZ. Aggressive Autofahrer: Im Linzer Bindermichltunnel geriet ein Haider in Rage, in Wels flogen nach Parkmanöver die Fäuste.

Binnen weniger Tage sahen zuletzt mehrere Pkw-Lenker in Linz und Wels Rot. (Symbolfoto) Bild: Sybmbolfoto: colourbox

Die Serie von Übergriffen durch rabiate Autofahrer setzt sich fort: Am Donnerstag haben sich in Wels und in Linz gleich zwei Fälle ereignet, in denen Pkw-Lenker auf andere losgegangen sind. Zwei Verletzte und drei Anzeigen waren die Folge.

Der erste Vorfall ereignete sich kurz vor Mittag in der Welser Wimpassinger Straße (nachrichten.at berichtete): Ein 33-jähriger Einheimischer war gerade dabei, aus einer Parklücke zu fahren, als sich ein weiterer Welser mit seinem Auto näherte.

Nachdem der 33-Jährige das Auto übersehen haben dürfte, musste der herannahende Lenker sein Fahrzeug abbremsen. Seinen Ärger darüber lebte der 57-Jährige prompt aus: Er hupte den anderen Autolenker mehrmals an und gestikulierte herum. Anschießend setzten beide Welser ihre Fahrt fort.

Ganz verraucht sein dürfte dadurch die Wut des 33-Jährigen dabei aber nicht. Als der 57-Jährige vor einer roten Ampel anhalten musste, riss der 33-Jährige plötzlich dessen Fahrertür auf. Anschließend begann er wie wild auf den Lenker einzuschlagen. Dabei wurden beide Männer leicht verletzt. Auch ein T-Shirt sowie eine Brille wurden bei dem Streit beschädigt. Beide Autofahrer werden angezeigt.

Während Stau ausgestiegen

Fünf Stunden später ereignete sich im Linzer Bindermichltunnel der nächste Streit. Wegen eines vorangegangenen Fahrmanövers auf der Richtungsfahrbahn Süd soll ein 45-jähriger Autolenker aus Haid eigenen Angaben zufolge einen Linzer Autofahrer (28) angehupt haben.

Dies dürfte den Linzer derart verärgert haben, dass er im abendlichen Stau aus seinem Pkw stieg und zu dem Wagen seines "Kontrahenten" ging (nachrichten.at berichtete). In der Hand hielt der 28-Jährige eine Stahlrute, mit der er den anderen bedrohte. Der Verdächtige konnte wenig später von der Polizei bei der Autobahnabfahrt Franzosenhausweg angehalten werden. Die verbotene Waffe konnte sichergestellt werden. Dem Mann droht nun eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Streit an Autowaschanlage

Schon in den Tagen zuvor gab es ähnliche Auseinandersetzungen. Erst am vergangenen Sonntag eskalierte bei einer Autowaschanlage in St. Georgen im Attergau ein Streit unter Autofahrern wegen eines freien Platzes in der Waschbox. Die beiden Kontrahenten gingen dabei nicht nur mit ihren Fäusten aufeinander los, auch ein Hochdruckreiniger kam zum Einsatz.

Elf Tage zuvor hatte sich in Wels ein Radfahrer derart über ein fehlendes Blinksignal eines Autos geärgert, dass er dessen Lenker einen Faustschlag ins Gesicht versetzt hatte.

