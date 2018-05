Leiche in Schweinestall: Todesursache nicht mehr feststellbar

HAIGERMOOS/SALZBURG. Am Tag vier des Mordprozesses im Fall Roland K., dessen Leiche im Mai 2017 in einem Schweinestall im Innviertel gefunden worden war, ist am Mittwochvormittag die Todesursache beleuchtet worden.

Hier wurde die verweste Leiche im Vorjahr gefunden. Bild: Scharinger

Weil die Leiche des 63-jährigen Salzburgers erst zehn Monate nach der Tat gefunden wurde und diese wegen der fortgeschrittenen Fäulnisprozesse stark verwest war, sei eine Befunderhebung teilweise unmöglich gewesen, sagte Gerichtsmediziner Fabio Monticelli. "Die Todesursache blieb unklar."

Eine "zu diskutierende Todesursache" sei Ersticken, wenn man die Tathandlungen in Betracht zieht, die der angeklagte Musiker geschildert hat. Die Kombination aus sieben bis acht Schlaftabletten "Noctamid" mit Alkohol, die Fesselung an Armen und Beinen sowie Knebeln des Opfers mit einem Klebeband könne einen Tod durch Ersticken herbeiführen, erklärte Monticelli, der die Leiche von Roland K. obduziert hatte. Schon allein die Tabletten-Überdosis verbunden mit Alkohol könne eine Atemschwäche, ein Koma oder den Tod herbeiführen.

Video: Der Innviertler Wirt, auf dessen Anwesen die Leiche gefunden wurde, hat seine Unschuld beteuert

Wenn der Mund - der Hauptatemweg eines Menschen - durch ein Klebeband verklebt und die Atmung durch die Nase eingeschränkt ist, sei ebenfalls ein Ersticken möglich, so der Gerichtsmediziner. Die Situation werde noch verschärft, wenn sich die Person durch eine Fixierung im Stadium einer Erregung oder Panik befindet. Im Falle von Erbrechen - was nach der Einnahme von Alkohol und Medikamenten durchaus vorkommen könne - werde bei zugeklebtem Mund das Erbrochene eingeatmet. Das führe ebenfalls zu einem Erstickungstod.

An der teils skelettierten, teils mumifizierten Leiche seien jedenfalls keine Hinweise auf eine grobe mechanische Gewalteinwirkung gefunden worden. "Wir müssen aber berücksichtigen, dass die Befunderhebung eingeschränkt und im Speziellen auch nicht möglich war", sagte Monticelli zum vorsitzenden Richter des Geschworenenprozesses am Landesgericht Salzburg, Christian Ureutz.

Auch der toxikologische Gutachter Thomas Keller konnte wegen der stark verwesten Leiche wenig Konkretes zur Todesursache sagen. Nach dem Tod würden Bakterien im Körper des Verstorbenen Substanzen abbauen. Im Fall Roland K. seien keine Substanzen wie Alkohol oder Drogen festgestellt worden. Einzig im Bereich des Gehirns sei die Substanz des Schmerzmittels Tramadol gefunden worden. Das Schlafmittel Noctamid, mit dem K. laut dem Musiker betäubt wurde, habe man nicht nachweisen können.

Mit Pralinen betäubt

Laut Anklage sollen der 24-jähriger Musiker und dessen damalige, mittlerweile 21-jährige Freundin den vermögenden Akademiker nach der Verabreichung von Pralinen, in denen sieben bis acht Tabletten des Medikaments Noctamid gemischt waren, in dessen Villa in der Stadt Salzburg am 19. Juli 2016 getötet haben. Ein befreundeter 29-jähriger Wirt habe das Paar zu der Tat angestiftet. Das Motiv sei gewesen, aus dem Nachlass des Salzburgers ein schönes Leben zu führen. Die Leiche von Roland K. wurde am 12. Mai 2017 in einem aufgelassenen Schweinstall auf dem Grundstück des Gastronomen im Innviertel nach einem Hinweis des bereits in Verdacht geratenen Musikers gefunden.

Das Trio aus dem Flachgau, das eine Tötungsabsicht bestreitet, wurde wegen Mordes, schweren Raubes und Einbruchdiebstahls angeklagt. Der Musiker bekannte sich zum Raub mit Todesfolge und zum Einbruchsdiebstahl für schuldig. Die beiden Mitangeklagten beteuerten ihre Unschuld.

Am Vormittag wurde auch noch ein Freund des Gastronomen als Zeuge einvernommen. Der Mann wurde mit seinen Angaben vor der Polizei konfrontiert, wonach er geschildert hatte, dass der Wirt ihn gefragt habe, ob er jemanden kenne, der einen Menschen umbringen könne. So etwas habe er vor der Polizei nicht gesagt, sagte der Zeuge und entlastete damit den Angeklagten. Heute am Nachmittag werden noch acht Zeugen einvernommen. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt. Möglicherweise wird am Freitag ein Urteil gesprochen.

