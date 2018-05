Lehrling wird abgeschoben: Chef protestiert

RIED. Auch eine Resolution des Rieder Gemeinderates gegen die Abschiebung von Asylwerbern, die in Mangelberufen als Lehrlinge tätig sind, half nichts.

Michael Großbötzl (rechts) und sein Lehrling Ehsan Ibrahimi Bild: Hot Spot

Gestern wurden der Afghane Ehsan Ibrahimi, der seit zweieinhalb Jahren eine Malerlehre in der Firma Großbötzl in Ried absolviert, und sein Bruder, der eine Lehre als Koch macht, abgeholt und in Abschiebehaft nach Wien überstellt. Die Ausweisung wird in zwei bis drei Tagen erfolgen. Auch der dritte Bruder, der derzeit noch eine Schule besucht, soll demnächst abgeschoben werden.

Dessen ungeachtet kämpft Michael Großbötzl weiter für seinen Lehrling. Laut Großbötzl bestreiten die Brüder mit ihrem Gehalt und dem Schulgeld selbstständig ihren Lebensunterhalt. Dennoch wird der negative Asylbescheid begründet mit "mangelnder Integration und keiner Chance auf wirtschaftliche Selbsterhaltung". "Das ist beschämend", sagt Großbötzl. (elha)

