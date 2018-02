Lehrermangel: 2020 werden in Deutsch knapp 200 Pädagogen fehlen

LINZ. Nicht nur im Fach Bewegung und Sport, sondern in allen Fächern in Oberösterreichs Neuen Mittelschulen und höheren Schulen droht ein Lehrermangel

Fritz Enzenhofer Bild: volker.weihbold +43.664.8157545

"Wir brauchen dringend Lehrer", sagt Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer. So werden ab 2020 allein im Fach Deutsch an den NMS und höheren Schulen fast 200 Pädagogen fehlen. "Hier ist der Bedarf am größten", sagt Enzenhofer. Aber auch in Mathematik und Englisch wird in zwei Jahren der Bedarf groß sein. "Wir brauchen in allen Fächern Lehrer", sagt Enzenhofer.

Grund für den Mangel an Lehrern ist eine Pensionierungswelle. "Die Hälfte aller Lehrer ist über 50 Jahre alt", sagt der Landesschulratspräsident. Dazu kommt, dass die Lehrerausbildung für die NMS und höhere Schulen vor kurzem verlängert wurde: "Daher wird es 2019 keine neuen Lehrer geben."

Heuer 588 Lehrer angestellt

Nun will der Landesschulrat junge Menschen auf den Lehrerberuf aufmerksam machen. Zum einen werden derzeit die Bildungsberater an den höheren Schulen über die guten Jobaussichten informiert: "Sie wissen, wer talentiert ist, und können die Schüler gezielt informieren."

Zum anderen soll mit den Pädagogischen Hochschulen ein Projekt gestartet werden, um junge Menschen für den Lehrerberuf zu begeistern. Heuer wurden bereits 588 Lehrer in Oberösterreich angestellt, im gesamten vorigen Schuljahr waren es 750.

