Lehren aus St. Wolfgang: Finanzierung und Prüfung werden getrennt

LINZ, SANKT WOLFGANG. Während SPÖ und Grüne weiterhin einen U-Auschuss fordern, luden die für die Gemeindeaufsicht zuständigen Landesräte Max Hiegelsberger (VP) und Elmar Podgorschek (FP) heute Mittag zu einer Pressekonferenz, um über geplante Reformschritte zu informieren. Sie versprachen mehr Transparenz, die Abschaffung von Zweigleisgikeiten, bessere Kontrollen und wirkungsvollere Aufsichtsinstrumente.

Landesrat Hiegelsberger (VP) sieht sich seit dem LRH-Bericht mit Rücktrittsforderungen konfrontiert Bild: vowe

Seitdem der Landesrechnungshof (LRH) der Gemeindeaufsicht des Landes in einem ausführlichen Prüfbericht ein verheerendes Zeugnis ausgestellt hat, rumort es in den zuständigen Büros des Landes. Heute haben die verantwortlichen Landesräte Hiegelsberger und Podgorschek in einer Pressekonferenz präsentiert, wie sie „Neuausrichtung der Gemeindeaufsicht ambitioniert vorantreiben“ wollen. Ein Ziel sei es „die Transparenz bei der Behandlung von Prüfberichten zu erhöhen“. Außerdem sollen aufsichtsbehördliche Genehmigung für Bauvorhaben „ausschließlich vor Baubeginn“ erteilt werden können.

Die Gebarungsprüfungen für Gemeinden bekommen ein neues Konzept. „Das Ziel muss sein, dass pro Jahr zehn Prozent der Gemeinden anhand eines verbindlichen Prüfplanes geprüft werden“, sagte Hiegelsberger. „Meine Konsequenz aus dem Rechnugshofbericht war es, für eine saubere Trennung zwischen Prüfung und Finanzierung der Gemeinden zu sorgen“, sagte Podgorschek. Er kann sich „selbstverständlich“ härtere Aufsichtsinstrumente, wie vom Landesrechnungshof in seinem Bericht empfohlen, in der Gemeindeprüfung vorstellen. Diese könnten von Ordnungsstrafen bis zum Amtsverlust für den Bürgermeister reichen.

Die Gebarungsprüfungen der Gemeinden sollen künftig von einer „unabhängigen Prüfgruppe“ durchgeführt werden. „Unser Ziel ist es 40 bis 44 Gemeinden pro Jahr zu prüfen“, sagte Podgorschek.



Ob in der Vergangenheit bei den Gemeinde-Prüfungen Fehler passiert sind, wollte Podgorschek nicht direkt kommentieren. Er verwies stattdessen auf den Rechnungshofbericht. Nun gehe es allerdings darum „in die Zukunft zu schauen“ und nicht darum, sich um „den Schnee von gestern“ zu kümmern, sagte der Landesrat. Die Verwaltung in den allermeisten Gemeinden funktioniere schließlich “ordentlich“. Ausreißer wie St. Wolfgang (wo hunderte Bauverfahren unerledigt blieben) seien eine Ausnahme.



Geplant ist auch ein „umfangreicher und konstruktiver“ Vergleich mit den anderen Bundesländern. In Oberösterreich sei, im Vergleich mit anderen Bundesländern, das Aufsichtsmittel der Ersatzvornahme sehr eng gefasst. Und auch das Instrument der Aufsichtsbeschwerde, das in Oberösterreich zwar gelebte Praxis sei, besitze derzeit keinen Gesetzesrang. „Auch für Oberösterreich braucht es frühzeitige Einsatzmöglichkeiten wirkungsvoller Aufsichtsinstrumente“, waren sich Podgorschek und Hiegelsberger einig.



Für SPÖ und Grünen steht fest, dass der Rechnungshofbericht zur Gemeindeaufsicht einen U-Ausschuss des Landtags nach sich ziehen sollte. ÖVP und FPÖ hatten die Einberufung einer solchen Kommission bisher stets abgelehnt.

