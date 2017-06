Lebensgefährten mit Messer getötet: Urteil wird heute erwartet

LINZ. Der Mordprozess um eine 41-jährige Linzerin, die ihren Lebensgefährten erstochen haben soll, wird am Dienstag fortgesetzt. Vermutlich wird ein Urteil fallen. Prozessbeginn ist um 9 Uhr.

Maria W. soll im Juli des Vorjahres ihren Lebensgefährten Günter H. erstochen haben - laut Staatsanwaltschaft vorsätzlich. Die Beschuldigte spricht von einem Unfall. Heute wird der Prozess um 9 Uhr im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Linz fortgesetzt.

Der Hintergrund

Mit einem einzigen Messerstich in die Lunge soll ihn die Angeklagte am 2. Juli 2016 frühmorgens in seiner Wohnung in der Marktmühlgasse in Ebelsberg getötet haben – nach einem gemeinsam durchzechten Wochenende. 1,96 Promille Alkohol hatte Maria W. im Blut, dazu hatte sie rund 20 heroinhaltige Tabletten eingenommen. Beschafft hatte sie ihr der Lebensgefährte über seinen Hausarzt.

Günter H. versorgte seine arbeitslose Partnerin auch mit Geld und Lebensmitteln. Doch tags zuvor hatte er sein Entlassungsschreiben erhalten. Wegen seiner Alkoholexzesse. Auch deshalb hatte sich die von häufigen Streitereien geprägte Beziehung des Paares verschlechtert.

