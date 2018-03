Laugenbad wurde zu heiß: Brand in Mollner Industriebetrieb

MOLLN. Vier Feuerwehren waren Dienstagfrüh bei einem Brand in einem Industriebetrieb im Einsatz. Die Lage war "sehr ernst".

Einsatz in Molln. Bild: (wwww.laumat.at)

Es war ein heikler Einsatz, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Molln Dienstagvormittag gerufen wurde. Ein Laugenbad in einem Industriebetrieb ist so heiß geworden, dass es zu brennen begonnen hatte. "Es war gefährlich, weil der CO-Gehalt bereits so hoch war, dass wie die Halle räumen mussten", sagt Nino Reiter von der Feuerwehr Molln. Nur mit schwerem Atemschutz war es den Einsatzkräften möglich, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde niemand.

