Laptop, Tablet, Handy: Wie Schulen zukunftsfit werden

LINZ. Neues Zentrum an der Pädagogischen Hochschule in Linz soll bundesweit Lehrern Lust auf Einsatz digitaler Medien machen.

Lego-Roboter bauen, steuern und testen: Für die 4a der Europaschule sind Tablets im Unterricht normal. Bild: Alexander Schwarzl

Die Schüler der 4a-Klasse der Linzer Europaschule lieben Lego. Nicht nur, weil die Volksschüler die bunten Steine gerne zusammensetzen. Sie bauen damit richtige Roboter, statten sie mit Sensoren aus und programmieren ihre Maschinen per Software, sodass sie eine schwarze Linie entlang fahren können. "So lernen die Schüler spielerisch zu programmieren", sagt Direktor Johannes Leeb. In dieser und zwei weiteren Klassen haben alle Schüler ein Tablet. Gegen den Begriff "Tablet-Klassen" wehrt er sich: "Wir setzen sie nur ein, wenn es sinnvoll ist."

Die Europaschule ist eine von 1120 Schulen in ganz Österreich, die digitale Medien besonders intensiv einsetzen. Betreut werden diese Schulen vom "Kompetenzzentrum E-Education Austria", das seit Oktober an der Pädagogischen Hochschule (PH) Oberösterreich angesiedelt ist und gestern offiziell eröffnet wurde. Ihm kommt eine zentrale Aufgabe zu: Es soll die von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SP) initiierte Offensive für digitale Bildung an Schulen koordinieren.

Wie berichtet, sollen bereits Volksschüler digitale Kompetenzen erlernen, in den Neuen Mittelschulen und AHS-Unterstufen ist ein eigenes Fach namens "digitale Grundbildung" geplant. Lehrer müssen in Zukunft einen Lehrgang absolvieren, in dem sie lernen, digitale Medien im Unterricht einzusetzen. "Wir wollen Lehrern Lust auf digitale Bildung machen", sagt Martin Bauer vom Bildungsministerium. Schulen sollen besser mit Computern und Internet ausgestattet werden.

Das Zentrum für E-Education wird nun die digitalen Unterrichtsaktivitäten der beteiligten Schulen koordinieren. Obwohl erst im Oktober gestartet, machen bereits 1120 Schulen mit: "Unser Ziel ist, dass in zwei Jahren 2000 Schulen mitmachen", sagt Leiter Andreas Riepl. Das wäre ein Drittel aller Schulen. In Oberösterreich haben sich bisher etwa 13 Prozent der Schulen angemeldet.

580.000 Euro Förderungen

Das Zentrum unterstützt bei Fortbildungen, Projekten und Erarbeitung von digitalen Unterrichtsmitteln und kann dafür 580.000 Euro vergeben. In dem Zentrum arbeiten österreichweit 70 Lehrer, großteils Teilzeit, mit, etwa 20 davon in Linz. PH-Vize-Rektor Josef Oberneder ist von der Bedeutung der digitalen Medien überzeugt: "Lehrer sind gefordert, ihre digitalen Kompetenzen auszubauen, um auch ihre Schüler ‘digi-fit’ zu machen."

3 Fragen an ... Martin Bauer, Abteilungsleiter im Bildungsministerium

Martin Bauer leitet die Abteilung IT-Didaktik und digitale Medien im Bildungsministerium.

1. Was bringen digitale Medien für den Unterricht?

Lehrer haben damit mehr Möglichkeiten, etwa wenn eine interaktive Landkarte statt des Atlas eingesetzt wird. Digitale Kompetenzen sind die vierte Kulturtechnik. Wir müssen Kinder für das Leben in der Gesellschaft von morgen vorbereiten.

2. Überfordert der Einsatz von Laptop, Handy und Tablet die Schüler nicht?

Sie arbeiten in ihrer Freizeit ja sowieso damit. Umso wichtiger ist es, sie auf die Gefahren hinzuweisen. Der Einsatz im Unterricht muss mit Maß und Ziel erfolgen.

3. Wie werden die Lehrer auf den digitalen Unterricht vorbereitet?

Ab dem Jahr 2019/20 müssen Lehrer verpflichtend in den ersten drei Dienstjahren einen Lehrgang besuchen. Für alle anderen Pädagogen steht diese Ausbildung im Ausmaß von 200 Unterrichtsstunden freiwillig offen.

Ausstattung

50 Prozent der höheren Schulen sind sehr gut mit Internet ausgestattet: Sie haben im gesamten Gebäude WLAN zur Verfügung. Das ergab eine Erhebung des Bildungsministeriums. Fast alle Schulen haben eine Internetverbindung in allen Klassen.

sind sehr gut mit Internet ausgestattet: Sie haben im gesamten Gebäude WLAN zur Verfügung. Das ergab eine Erhebung des Bildungsministeriums. Fast alle Schulen haben eine Internetverbindung in allen Klassen. 30 Prozent der Pflichtschulen verfügen über WLAN im gesamten Gebäude. In 78 Prozent der Klassen gibt es Internet. „Vor allem in den Volksschulen gibt es Aufholbedarf“, sagt Heidrun Strohmeyer vom Bildungsministerium.

verfügen über WLAN im gesamten Gebäude. In 78 Prozent der Klassen gibt es Internet. „Vor allem in den Volksschulen gibt es Aufholbedarf“, sagt Heidrun Strohmeyer vom Bildungsministerium. 4,6 Millionen Euro sind für den Ausbau des Breitbandnetzes vorgesehen.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (103) · 04.02.2017 02:57 Uhr von yael· 04.02.2017 02:57 Uhr Man muss die Jugend frühzeitig an eine digitale Abhängigkeit gewöhnen, um sie später unter Kontrolle zu haben.



Es geht die Geschichte vom Japaner, der sein Handy verlor, auf dem seine Adresse, seine Kontakte und sein Heimweg via Navi gespeichert waren. Seit 4 jahren lebt er auf der Straße und trifft keine Freunde, weil er nicht mehr nach Hause findet und seine Freunde nicht erreichen kann. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 - 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema