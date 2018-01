Langzeit-Bürgermeister Lindinger hört auf und widmet sich dem Bundesrat

MICHELDORF. Seit Jahresbeginn ist Ewald Lindinger (SP) Vizepräsident des Bundesrates. Der Micheldorfer Langzeitbürgermeister trat deshalb nach 27 Jahren als Gemeindechef zurück. Der Nachfolger wird am 22. April gewählt.

Seit 1979 ist der Sozialdemokrat Mitglied des Micheldorfer Gemeinderates, als der Ort von einer Verkehrslawine überrollt wurde. Die Umfahrung und den Vollausbau der Pyhrnautobahn nannte Lindinger auch als die wichtigsten Projekte in seiner mehrere Jahrzehnte dauernden kommunalen Tätigkeit. Montagabend versammelte Lindinger alle seine Mitarbeiter am Gemeindeamt und teilte ihnen seinen Rücktritt mit, dass es sein letzter Arbeitstag im Bürgermeisterbüro gewesen sei. Lindingers Abschied als einer mit 27 Amtsjahren dienstältestesten Gemeindechefs im Bundesland kommt für die Allgemeinheit überraschend. Bei den Sozialdemokraten war eine Beförderung Lindingers im Bundesrat, dem er mit einer Unterbrechung seit 2003 angehört, bereits vorbesprochen, wonach er im Parlament zum Vizepräsidenten der Länderkammer aufrücken soll. „Der Zeitpunkt ist jetzt gekommen und es war eine vorbereitete Entscheidung für mich, es anzunehmen“, sagt Lindinger, für den das Bürgermeisteramt immer Herzblut bedeutet habe: „Jetzt habe ich eine neue Herausforderung im Bundesrat, die noch mehr Zeit als bisher in Wien erfordert“, sagte Lindinger, „und beide Tätigkeiten wären eine Überforderung.“

Im Bundesrat, dessen Existenzberechtigung von manchen Verfassungsreformern in Zweifel gezogen wird, sieht Lindinger noch immer eine wichtige Bedeutung. „Die Bauordnungen oder den Jugendschutz österreichweit zu vereinheitlichen wäre eine Aufgabe, die gut beim Bundesrat aufgehoben wäre“, denkt Lindinger. Als Mitglied des SP-Parlamentsklubs sieht er auch die Möglichkeit der Länderkammer, „etwa das Inkrafttreten von Gesetzen, die das soziale Auigenmaß vermissen lassen“ verzögern zu können, als wichtiges Instrument.

Von seinem Wechsel in die Bundespolitik zur Gänze hat Lindinger freilich die engsten Parteikreise um sich eingeweiht. Im Gemeindeparteivorstand ist ausgemacht, dass Vizebürgermeister Horst Hufnagl (SP), der seit heute die Gemeinde interimistisch führt, in die Neuwahl am 22. April als SP-Kandidat geschickt wird. “Beschlossen wird die Kandidatur von den zuständigen Gremien“, merkt Lindinger an. Von Hufnagls Kür darf man aber ausgehen. Von der FP wird erwartet, dass sie ebenfalls mit „ihrem“ Vizebürgermeister Christian Hartwagner ins Rennen der Bürgermeisterwahl geht.

