Landwirt erlitt gleiche Verletzung wie sein Sohn

GOLLENSDORF. Ein 75-Jähriger aus Gollensdorf hat sich am Samstag bei Waldarbeiten das Bein eingeklemmt und dabei das Schienbein gebrochen.

Der Unfall ereignete sich in einem Wald nahe des Anwesens des Landwirtes. Mithilfe des bereits an der Unfallstelle befindlichen Traktors konnte der etwa einen halben Meter dicke Baum angehoben und das Unfallopfer darunter befreit werden. Nach der Stabilisierung durch den Notarzt wurde der Mann mit dem Rettungshubschraubers Christophorus 10 in das Linzer Unfallkrankenhaus geflogen.

Nur unweit der Einsatzstelle wurde vor etwa sechs Wochen der Sohn des Verletzten ebenfalls unter einem Baum eingeklemmt. Auch ihm wurde damals das Schienbein mehrfach gebrochen.

