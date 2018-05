Landesgartenschau: Aigen-Schlägl lädt ein in den „Garten Eden“

LINZ/ AIGEN-SCHLÄGL. In einem Jahr, im Mai 2019, eröffnet die Landesgartenschau in Aigen-Schlägl. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Bild: Schwarzl

Derzeit wird rund um das Stift Schlägl und die Bioschule in Aigen-Schlägl kräftig gebaut. Doch in einem Jahr soll dort, wo jetzt die Bagger rollen, ein „Bio.Garten.Eden“ erblühen. Das ist auch der Titel der Landesgartenschau, die von 17. Mai bis 13. Oktober 2019 in der Mühlviertler Gemeinde stattfinden wird. Rund 150.000 Besucher werden erwartet.

Worauf sich die Gäste freuen dürfen, präsentierten gestern Landeshauptmann Thomas Stelzer, Agrarlandesrat Max Hiegelsberger, Elisabeth Höfler, die Bürgermeisterin von Aigen-Schlägl, und Landesgartenschau-Geschäftsführerin Barbara Kneidinger. Ebenfalls dabei waren Markus Rubasch, Kämmerer des Stift Schlägl, und Johann Gaisberger, Direktor der Bioschule Schlägl. „Die Landesgartenschau beschäftigt sich zum ersten Mal intensiv mit dem Thema Bio im Garten“, sagte Landeshauptmann Stelzer. „Es geht diesmal nicht alleine um die Optik, im Mittelpunkt steht der achtsam Umgang mit Lebensmitteln und Ressourcen.“

Nachhaltig sollen auch die Investitionen in die Landesgartenschau sein: Insgesamt beträgt das Budget 8,8 Millionen Euro. „Davon müssen mindestens 70 Prozent in Projekte fließen, die auch fünf Jahre danach noch nutzbar sind“, sagte Landesrat Hiegelsberger. Als Beispiel dafür nannte Bürgermeisterin Höfler die Schlägler Terrassen, wo Picknickbereiche, ein Gemeinschaftsgarten oder ein Sport- und Spielepark entstehen. Höfler erhofft sich gleichzeitig einen wirtschaftlichen Nutzen für die Tourismusregion Böhmerwald: „Die Gäste, die die Landesgartenschau besuchen, sollen in den darauffolgenden Jahren wieder zu uns kommen. Es ist eine Chance für die gesamte Region.“

Auf dem 15 Hektar großen Ausstellungsgelände erwarten die Besucher unter anderem neun Themengärten, Pavillons, in denen sich die Gemeinden der Region vorstellen, ein Inselgarten an der Großen Mühl und ein Garten der Schöpfung, der „die Verantwortung des Menschen für die Schöpfung bewusst machen soll“, sagte Stiftskämmerer Rubasch. Rund um die Bioschule Schlägl erklärt ein Lehrpfad den Biokreislauf. „Wir wollen den Besuchern vermitteln, wie biologische Lebensmittel auf den Teller kommen. Denn der Mensch ist nur so gesund wie die Lebensmittel, die er isst“, sagte Direktor Johann Gaisberger.

Außerdem finden sieben Themenwochen statt, die sich Schwerpunkten wie „Bienen und Blumen“, „Granit und Getreide“ und „Mensch und Ernte“ widmen. Und obwohl im Mittelpunkt der Landesgartenschau das Thema achtsamer Umgang mit Ressourcen steht, „wollen wir nicht mit erhobenem Zeigefinger auftreten“, betont Geschäftsführerin Barbara Kneidinger. „Wir wollen Möglichkeiten aufzeigen und einladen zum Entdecken, Entschleunigen und Genießen.“

