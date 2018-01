Ladendiebe in Plus City und Passage

Zwei Serben (25 und 22) sollen in den Einkaufszentren Plus City in Pasching sowie in der Passage in Linz teure Markenkleidung gestohlen haben. Einer ist in Haft, der andere wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Das Einkaufszentrum Plus City in Pasching. Bild: OÖN

Ein Detektiv eines Bekleidungsgeschäftes im Paschinger Einkaufszentrum Plus City brachte eine Reihe von Ladendiebstählen ans Tageslicht: Ein 25-jähriger Serbe soll dafür präparierte Taschen verwendet haben und mehrere Marken-Kleidungsstücke im Wert von rund 550 Euro gestohlen haben.

Während der Ermittlungen der Polizei zeigte ein Drogeriemarkt in der Plus City einen weiteren versuchten Ladendiebstahl an. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen weiteren Serben (22) handelte, der der Komplize seines Landsmannes sein dürfte. Beide Beschuldigte trugen von Kopf bis Fuß teure Markenkleidung. Nach Ermittlungen der Polizei konnten dem 25-Jährigen zwei weitere Diebstähle von Markenbekleidung am 16. und 17. Jänner 2018 im Einkaufszentrum Passage auf der Linzer Landstraße nachgewiesen werden. Darüber hinaus steht auch der 22-Jährige unter Verdacht, Kleidung in der Plus City in Pasching gestohlen zu haben.

Die Beute der Diebe konnte nur noch teilweise sichergestellt werden. Die Beschuldigten bekannten sich zu den Vorwürfen nicht geständig. Der 25-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz überstellt. Der 22-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

