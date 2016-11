Laakirchnerin starb zwei Tage nach Verkehrsunfall

LAAKIRCHEN/ALTMÜNSTER. Augenscheinlich unverletzt hat sich eine 65-Jährige nach einem Autounfall nicht in ärztliche Behandlung begeben – und ist zwei Tage später an einer Gehirnblutung verstorben.

Im Klinikum Wels kämpften die Ärzte um das Leben der Frau. Bild: Volker Weihbold

Die Pensionistin, die sich mit dem Austragen von Zeitungen einen kleinen Zuverdienst verschaffte, hatte am frühen Montagmorgen auf der B145 im Gemeindegebiet von Altmünster (Bezirk Gmunden) einen vor ihr anhaltenden Pkw übersehen. Sie fuhr mit ihrem Auto auf das Heck des Pkw auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Lenker gaben aber beide an, unversehrt geblieben zu sein. Laut Polizei waren auch keine äußeren Verletzungen erkennbar. Die 65-Jährige setzte ihre Arbeit nach der Unfallerhebung fort und lieferte mit einer Kollegin weiter Zeitungen, unter anderem auch ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden, aus.

Das etwas nicht stimmte, merkte die Dame erst am Nachmittag. Weil sie sich unwohl fühlte, legte sich sich schlafen. Später fand die Tochter ihre Mutter bewusstlos in der Wohnung. Die 65-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Wels gebracht, wo sie am Mittwochnachmittag starb. Als Todesursache wurde eine Gehirnblutung festgestellt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit durch den Verkehrsunfall verursacht worden war.

