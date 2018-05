Kurt Kotrschal: In aller Seelenruhe in die Pension

Verhaltensbiologe und Wolf-Forscher Kurt Kotrschal wird heute 65 Jahre alt.

Kurt Kotrschal mit seiner Eurasierhündin Bild: Brandstätter Verlag

Nur wenigen Wissenschaftern gelingt es, Forschung auf hohem internationalen Niveau zu betreiben und diese publikumswirksam und attraktiv zu präsentieren. Der Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal ist eine dieser Ausnahmeerscheinungen. Heute vollendet er sein 65. Lebensjahr, mit Anfang Oktober wird er „vollkommen seelenruhig“ in den Ruhestand treten.

Der Grund für seine Ruhe: Die „Zukunft von allen Institutionen, wo ich meine Finger im Spiel hatte“, sei gesichert. Mit der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau und dem Wolfsforschungszentrum in Ernstbrunn hat Kotrschal zwei attraktive und erfolgreiche verhaltensbiologische Einrichtungen aus- bzw. aufgebaut.

Trotz Ruhestand werde sich „nicht viel ändern“, sagt Kotrschal, der besonders im Bereich Hund-Wolf „weiterhin wissenschaftlich tätig sein und in Zukunft auch ein bisschen lauter bezüglich Wolf im Freiland werden will“. Der am 5. Mai 1953 in Linz geborene Kotrschal hat an der Uni Salzburg Biologie studiert –„weil nichts anderes in Frage kam“. Dabei standen am Beginn seiner Karriere noch wenig attraktiv erscheinende Themen im Mittelpunkt: Seine Diplomarbeit schrieb er 1979 über Kälte-Fixierung für die Mikroskopie, seine Doktorarbeit 1981 über die Gehirnstruktur einer Schleimfischart.

Nach Abschluss seines Studiums arbeitete Kotrschal als Vertragsassistent am Institut für Zoologie der Uni Salzburg und habilitierte sich dort 1987. Zwei Jahre später ging er mit Stipendium an die University Colorado. Dort ereilte ihn der Anruf aus der Heimat, ob er nach dem Tod von Konrad Lorenz 1989 nicht die Leitung von dessen Forschungsstelle in Grünau übernehmen wolle. Der Forscher sagte zu und leitet seit fast 30 Jahren diese Einrichtung, die er einmal als „wissenschaftliches Pfadfinderlager“ bezeichnet hat.

Er und sein Team konnten stets viel wissenschaftliche und öffentliche Aufmerksamkeit erregen – etwa mit dem spektakulären Flug- und Zugrouten-Unterricht für Waldrappe samt Alpenüberquerung, angeführt von menschlichen Zieheltern im Ultraleicht-Flugzeug.

